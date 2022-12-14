打巴掌成箭靶！太玄宮乩身否認卡到陰　哽咽道歉：為宮廟盡心盡力

記者邱中岳、翁子皓／台北報導

苗栗頭份太玄宮掌摑女性工作人員的影片，引發社會輿論，日前還有民俗專家指出乩身可能卡到陰，否則不會有暴力行為。對此，墨龍太子的乩身今天下午也出席記者會，被指動手打人巴掌的他強調，自己沒有卡到陰，他跟宮裡的工作人員，都是盡心盡力為神明服務，想把宮廟與本土文化做好，還哽咽地說「造成大家誤解不好意思」。

▲太玄宮乩童哽咽地說「造成大家誤解不好意思」。（圖／記者邱中岳攝）

墨龍太子的乩身今日在記者會上表示，自己沒有卡到陰的情形，他與當事人宋小姐，還有其他廟裡的工作人員，無不是為了神明盡心盡力，並想將台灣宮廟文化給做好，沒想到宮廟的活動竟引起那麼大的關注，如果此事造成大家觀感不好，真的很不好意思。

此外，針對日前有民俗專家及網友指出「神明不會打人」的論點，乩身表示，墨龍太子的個性跟他差很多，以至於當他被附身時，行為舉止也跟本人有很大的不同，還說自己被附身時，意識真的很模糊，只知身體在動，但做什麼不清楚。

乩身又說，網路上有人說他卡到不好的東西，也有人說他們怪力亂神， 但他強調他與宮廟都是盡心盡力為神明做事，並又再次為造成民眾誤解道歉，並說太玄宮的學生都很清楚神明在教什麼，且學生都能講出來，他講到最後還哽咽啜泣了起來。