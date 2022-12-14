獨／貴婦想買要快！　大S愛睡的海絲騰頂級款...明年漲價破2000萬

記者游瓊華／台中報導

富豪喜愛的瑞典頂級手工床墊品牌Hästens海絲騰，被稱為「床墊界的勞斯萊斯」，先前才因汪小菲及前妻大S（徐熙媛）的床墊之亂頻頻躍上新聞版面。該品牌頂級款Grand Vividus從一張1620萬元漲到近期的1885 萬元，但業者透露，明年三月床墊價格還要再漲一波，一張頂級床墊價格有可能突破2000萬元。

▲大S愛睡的海絲騰頂級款明年漲價破2000萬。（圖／記者游瓊華攝）



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▲連小朋友的海絲騰TOTO小馬玩偶，即便一隻價格從3000元翻倍到7000元，也有消費者一次抱4隻回家。（圖／記者游瓊華攝）

Grand Vividus儘管價格不斐，但仍吸引中部豪客下單，光是今年就有兩人購買，其中一床在中秋節後交貨，買主來自傳產業，家中的海絲騰還不只一床。但有錢人豪買的不僅床墊，連小朋友的海絲騰TOTO小馬玩偶，即便一隻價格從3000元翻倍到7000元，也有人一次抱了4隻回家。

海絲騰台中門市設在新光三越，14日改裝開幕。業者提到，中部人猶豫期短、做決定明快，一口氣帶走2張床的客戶不少，近期就有一對夫妻一次買兩張床墊，總價約300多萬元，僅花半小時時間就刷卡買單。

Hästens海絲騰以藍白格紋床墊設計為標誌，獲得許多台灣高端貴客喜愛，其品牌講求自然理念，以堅硬的松木、溫暖的羊毛、可排濕的馬毛與自然的棉花、亞麻等構成，全球只有一個工廠，採全手工製作。