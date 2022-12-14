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雨彈轟完迎寒流！周末「體感溫度5°C↓」　最冷範圍＋時段一次看

▲▼大陸冷空氣南下挾帶大量水氣，北台灣陰冷多雨，路上行人紛紛穿起冬裝撐起雨傘。（圖／記者湯興漢攝）

▲北部、東半部降雨機率高。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明後兩天冷空氣稍微減弱，溫度略微回升，不過周五鋒面通過，全台各地迎雨，緊接著將有寒流南下，周末低溫最低下探5度，且體感溫度可能更低，預計最低溫的時段將落在周日清晨，下周一以後才會逐日回溫。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，明後兩天冷空氣減弱，溫度回升3到6度，周四入夜到周五受到鋒面通過影響，各地都會有雨，周六寒流南下，溫度快速下降，平地最低溫7到9度，中部以北及宜蘭的平原空曠地區、丘陵區、內陸近山區只有5、6度，體感溫度會再低3到5度。

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▲▼周末寒流來襲，低溫及雨勢預測。（圖／氣象局提供）

▲周末寒流來襲，各地3000公尺以上高山有望降雪。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員趙竑表示，周五以後鋒面將在台灣附近建立並通過，全台各地都有雨，中部以北、東半部雨勢較大，鋒面通過後寒流南下，各地溫度直直落，北部、東半部降雨仍多，中南部降雨集中在山區，周日天氣轉乾，整體雨勢、雨區都縮小，下周一、二降雨更減緩。

在周五寒流南下前，北台灣溫度都差不多落在15、16度，其他地區高溫仍有20度以上，周五以後溫度明顯下降，最低溫時刻落在周日清晨，北台灣只有6、7度，其他地區8到10度。

▲▼周末寒流來襲，低溫及雨勢預測。（圖／氣象局提供）

▲▼未來一周溫度、降雨預測。（圖／氣象局提供）

▲▼周末寒流來襲，低溫及雨勢預測。（圖／氣象局提供）

下周一寒流減弱、水氣減少，天氣轉乾但要留意輻射冷卻，西半部空曠地區可能有6、7度低溫，北部低溫約7、8度，之後因陽光照射，白天溫度都會逐漸回升。

另外周五以前中部以北3000公尺以上高山有望下雪，而周末將有寒流南下，周六到周日清晨水氣更增、溫度更低，全台3000公尺以上、中部以北2000公尺以上高山都可能下雪。其中合歡山、拉拉山、玉山等高山降雪機率都很高。

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