快訊／賴清德登記參選！4任務曝　「民進黨要蛻變為更好的政黨」

▲鄭麗君今天上午前往中央黨部代為登記。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將在明年1月15日補選黨主席，副總統賴清德14日委託文化部前部長、青平台董事長鄭麗君前往中央黨部登記。鄭麗君會後代為發表4點聲明表示，賴清德盼重整旗鼓協助穩定政局、深刻檢討贏回人民的信任、廣納人才引領創新進步、守護台灣促進民主和平繁榮，要讓民進黨成為更值得人民信賴、託付的政黨，持續壯大台灣。

賴清德選後經多方勸進下，8日上午親自致電總統蔡英文，報告參選黨主席的決心，蔡英文表達祝福，而上周三賴清德因確診居家隔離，因此透過臉書宣布參選黨主席的決定，不過，賴清德雖然已經快篩陰，基於自主管理期間慎重起見，還是決定委由他人代為登記。

鄭麗君今天上午前往民進黨中央黨部，代賴清德登記黨主席，她並代為發表簡短談話說，謝謝這段時間各界朋友對賴清德的關心和鼓勵，賴清德昨天打電話說明，目前健康狀況良好，但還在自主健康管理期間，因此請自己代為登記參與補選，民進黨選舉後必須重新檢討再出發，贏回人民的信任，看到賴清德願意挺身而出承擔重責大任，覺得很支持也很感謝，當然是義不容辭。

鄭麗君說，賴清德表示，他從政20多年來，為守護台灣人民的幸福而努力，始終有個堅定的使命感，在民進黨最需要重新檢討反省、再出發的此刻，有責任勇敢承擔，面對未來的挑戰，希望完成4項工作：第一，重整旗鼓協助穩定政局，要在最短時間調整步伐，檢討反省重新出發，繼續成為推動台灣向前的動力，因此將提出下階段發展願景凝聚國人；第二，深刻檢討，贏回人民的信任，將秉持民主開放的精神，擴大黨與社會連結，與青年世代對話，讓民眾生活獲得更多支持。

鄭麗君表示，第三，廣納人才，引領創新進步，民進黨將以公平機制，讓更多有才能的人可以為台灣貢獻專業，並促進跨世代交流合作，成為更開放、進步、有力的政黨，也要與不同領域、中央及地方的人才一起打拼；第四，守護台灣，促進民主和平繁榮，台灣面對威權主義擴張、疫後振興，要凝聚各界力量提升台灣的韌性和實力，維護區域和平促進國家繁榮。

鄭麗君說，賴清德特別強調，每一份對民進黨的鞭策都是源自對台灣的期待，期盼與所有黨員同志，一起攜手努力，讓民進黨蛻變成更好的政黨，為台灣帶來長遠的願景，大家一起攜手為國家貢獻，讓民進黨成為更值得人民信賴、託付的政黨，持續壯大台灣。