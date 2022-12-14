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鄭麗君代賴清德登記參選黨主席　高嘉瑜大讚「很有號召力」：最佳人選

▲高嘉瑜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲高嘉瑜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

副總統賴清德上周宣布將參選民進黨主席，但由於賴上周確診，賴辦表示，慎重起見，14日委託青平台董事長鄭麗君於上午11點前往中央黨部登記。對此，民進黨立委高嘉瑜一早受訪時指出，鄭麗君對於文化圈、年輕世代都很有號召力，相信鄭麗君是代表賴參選登記的最佳人選，期待民進黨這次能重新喚起民進黨理想性，讓年輕人信任民進黨。

根據民進黨中央黨部提供的資訊，從12日開放黨主席補選領表至今，目前僅1人領表、0人登記參選。賴清德在九合一大選選後，經多方勸進，8日上午親自致電蔡英文，報告參選黨主席的決心，蔡英文表達祝福，不過，上周三賴清德因確診隔離，因此透過臉書宣布參選黨主席的決定，表態後獲得黨內高度支持，預計今天上午11點，將委由鄭麗君前往黨中央代為登記。

高嘉瑜表示，賴清德這次願意承擔，對於民進黨來說大家都是衷心支持，大家一定會齊心協力，也希望在反省中的民進黨能夠重新站起來，現在最重要的就是要凝聚士氣找回民眾對於民進黨的信任。

高嘉瑜提到，鄭麗君一直以來都是有理想性的人物，從學運世代、青輔會、文化部長，在他任內對於文化圈、年輕世代都很有號召力，所以相信鄭麗君是代表賴參選登記的最佳人選。 

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