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大陸 大陸焦點 特派現場

陸地產大亨張力在倫敦被逮捕　涉提供回扣拿下合約或引渡美國受審

▲富力地產聯席董事長張力（圖左）。（圖／CFP）

▲富力地產聯席董事長張力（圖左）。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸富力地產創辦人、聯席董事長兼總裁張力12日傳出在英國倫敦遭警方逮捕。對此，富力集團發出聲明證實該傳聞為真，聲明稱，張力因在中國宴請美國舊金山前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，其正針對此錯誤指控採取法律行動。

▲張力（圖右）與恆大創辦人許家印（圖左）一同出席大陸全國政協小組討論會。（圖／CFP）

▲張力（圖右）與恆大創辦人許家印（圖左）一同出席大陸全國政協小組討論會。（圖／CFP）

《一財網》報導，11月30日，張力被倫敦警方逮捕，正面臨引渡程序；而被捕原因是被美國指控通過回扣拿下在加州的商務合同（合約）。張力在週一（12日）以1500萬英鎊（約5.66億元新台幣）保釋，並向美方就引渡提出異議。

公開資訊顯示，張力旗下的富力在2020年銷售金額超1300億元（人民幣，下同），躋身千億房企陣營，不過，富力也陷入資金流動困境的麻煩，發生債務違約，成為爆雷房企之一。隨後，公司透過大量資產出讓及債務重組後，已逐漸回到正軌。

截至2021年底，富力擁有土地儲備可售總面積約5000萬平方公尺（約1500萬坪）；2022年共有超200個項目可供銷售，可售資源約為2200億元。此外，富力還擁有大批投資物業及酒店組合，並在大陸多地、尤其是新興的大灣區範圍內，有較多城市更新項目資源儲備。

至於涉入回扣疑雲的張力於1993年投身房地產，聯手香港富商李思廉在廣州創辦富力集團，將公司打造為華南地產圈代表房企之一。2010年2月，張力入選《富比士》全球億萬富豪榜，排名第556名。2013年新財富中國富豪榜則是以223億的身家排名第十五。

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