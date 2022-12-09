超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

記者陳雕文／新北報導

世足熱還在燒，新北市一名男子卻因此揹了一屁股債，結果3名債主9日凌晨4點多又跑到男子住家前，把其2部要價百萬的凌志轎車砸爛，鄰居聽到巨大聲響趕緊報案，警方循線逮人，債主解釋，男子欠錢未還才砸車洩憤。

▲3煞持棒砸車。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，男子在世足賽期間疑似額外插賭，結果都賭輸了以致欠債數十萬，3債主（30歲林男、35歲林男、31歲曾男）等不到錢，決定把男子的2台高級轎車砸爛洩憤，全案依毀損罪函送。

▲▼2台愛車都被砸。（圖／記者陳雕文翻攝）