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小孩「穿羽絨衣坐安全座椅」錯了！專家揭原因：恐成致命傷

兒童安全座椅很重要，但是穿羽絨衣卻會讓保護作用失效。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲兒童安全座椅很重要，但是穿羽絨衣卻會讓保護作用失效。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

兒童安全座椅是孩子乘車是不可或缺的基本配備，不過近來天氣逐漸變冷，許多人會穿羽絨衣乘坐安全座椅，不過這樣反而會讓安全座椅失效，其實是錯誤示範，而且很容易被家長忽略，不可不慎。

大陸杭州高速交警指出，兒童安全座椅是目前保護兒童乘車安全的最有效裝備，一旦車輛發生碰撞事故，若沒有兒童安全座椅，兒童交通事故的死亡率，是安裝兒童安全座椅的8倍，受傷率是3倍。

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近來天氣變冷，兒童會穿羽絨衣乘坐安全座椅，美國廣播公司NBC曾做過兒童安全座椅碰撞測試，在時速48公里下進行，發生碰撞時，身穿羽絨衣的假人娃娃直接從安全座椅中飛出，對照身穿貼身衣物的假人娃娃，則只是輕微震了一下，因此，兒童安全座椅發揮很好的保護作用。

有安裝兒童安全座椅較不會發生死亡意外。（圖／翻攝自新浪育兒微博）

▲羽絨外套具有蓬鬆的特性，當碰撞發生時，會增大兒童與安全帶間的空隙。（圖／翻攝自新浪育兒微博）

這是由於羽絨服具有蓬鬆的特性，當碰撞發生時，內部空氣被瞬間釋放，會增大兒童與安全帶間的空隙，再加上其布料光滑和強大的行車慣性，孩子很可能從羽絨衣中滑脫出來並被甩出去，造成致命傷害。除了羽絨衣，其他較為蓬鬆或布料光滑的禦寒衣物，也是同樣道理。

家中若擔心孩子著涼，可以提前打開空調，等車內溫度適宜後，再讓孩子上車，上車後記得脫掉羽絨衣等蓬鬆的外套，再扣緊安全帶，如果孩子怕冷，也可以準備毛毯保暖。最後，一定要檢查安全帶是否有拉到位，才能起到保護作用。

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