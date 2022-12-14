點餐系統與燦坤合作！他驚呼：以後外送員要送電冰箱了

▲原PO表示，外送員以後是不是要送冰箱。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

在外送平台上，民眾除了能點美食，還能買一些生鮮或日常用品。近日一位網友表示，他在外送平台發現系統跟連鎖家電業者合作，外送員要送電冰箱了。貼文引發網友討論，有網友直呼，這根本不可能。

原PO近日在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文說，「剛剛看點餐系統發現，581（Uber eats）跟燦坤合作，以後要送電冰箱。」此文曝光後，網友紛紛留言「客戶：幫我把冰箱放5樓門口就好！不用打電話！有小孩在睡覺！傳簡訊就好！外送員：好的了解」、「太厲害了以後買重的電器，商家叫ub送，比發財車還省錢真香」、「希望可以搞實收」、「好險不是和殯葬業」、「不意外，我昨天送了8包貓砂，重死了」

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不過，也有網友說不可能送冰箱「都是小東西，花蓮這邊看到最大的物品是吸塵器」、「嗯，笑話看看就好，這種事情是不會發生的」、「不會真的在平台買冰箱電視那種大型傢俱啦，那太扯了，根本沒法載」、「不可能啊！電冰箱不可能由機車送，只有可能送一些小物品」、「都是要另加配送費的！一般是基本安裝，另有拉管拉線就要另外估價收取費用！外包廠商配送大多直接倉庫出貨！店面只有少量庫存及展示機賣出師傅才會來門市拉貨」。

據了解，實際上外送平台連鎖家電業者的頁面，只有傳輸線、運動手錶、電熨斗、吸塵器等物品，沒有電冰箱這品項。

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