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背「這款包」男友覺丟臉！她傻眼「平價錯了嗎」　網掀2極看法

原PO因為太臨時了所以來不及換包包，就背著她平時的RM包出門。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友因臨時來不及換包包，就背著她平時的RM包出門。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

俗話說談感情最重要的就是三觀要合，如果不合，感情恐無法走得長久。日前就有一名女網友抱怨表示，男友生活圈都是充滿各種精品，如果自己沒有背男友買的精品包去參加男方朋友的聚會，還會被罵得狗血淋頭，此舉也讓網友傻眼表示，「妳是他的配件還是怎樣？」

一名女網友近日在Dcard上以「因為包包讓男友丟臉」為題發文，表示男友的生活圈都是充滿各種精品，「什麼LV、Gucci、紀梵希這類的」，所以為了讓原PO和他出門時比較像同一個圈子的人（有面子），他買了精品包給原PO，前幾天要參加男友的朋友燒烤聚會時，原PO因為太臨時了所以來不及換包包，「就背著我平常的這咖RM包出門。」

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結果原PO吃完飯在回家的路上被男友教訓了一頓，「說背這什麼東西、有名牌幹嘛不用、為什麼要背這種沒看過的什麼東西」，原PO還表示男友碎念了太多所以她先省略。

原PO認為，那個RM包真的是她平常習慣背的，「而且從認識他以前我就有買過幾個，每個我都很珍惜，反觀男友買的精品包，平常根本就不打算、也不會想背出門」，因為她怕自己把包包弄髒或弄壞，畢竟價錢不便宜，而且弄壞可能又要被男友念。

最後原PO無奈表示，「真的想知道背平價包包錯了嗎？光看牌子就可以這樣決定一個人的價值？」她還因此打算暫時不出現在男友的朋友群裡了。

貼文一出，也引發網友熱議，「看牌子能不能決定一個人的價值我不知道，但我知道可以看出妳男友的價值，就那樣而已」、「我覺得妳男友這樣很不OK，而且的確也只是去吃個燒烤而已，也不是去什麼高級餐廳，背什麼包真的不重要」、「面子面子面子，妳是他的配件還是怎樣，他打從心底就覺得名牌比較好。」

不過也有網友表示「但RM是醜包包倒是真的」、「RM真的不行」、「RM品質差、抄大牌，所以才覺得不行」、「我覺得這是RM口碑操作的文章」、「笑你不敢分啦，笑死，還不是繼續享受他的物質生活。」

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關鍵字：

周刊王DcardRM包

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