選民不介意「落跑」仍力挺！　王鴻薇哭了：里長生日願望是我當選

▲王鴻薇接受POP Radio黃揚明節目專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市立委第三選區補選參選人王鴻薇今（14）早接受廣播專訪，當談到「落跑參選」爭議時，她不禁落淚哽咽。王鴻薇事後接受媒體聯訪時解釋，民調顯示不少民眾認為她「轉跑道」不應該，因此心理壓力很重，但選區內的里長、選民都還願意相挺，有一位里長的生日願望甚至是許下她能當選，相當感動。

TVBS日前公布民調，儘管王鴻薇以46%贏過吳怡農的38%，但也有高達44%選民認為王鴻薇不應該「落跑」參選立委。王鴻薇今早接受廣播專訪，當談及此事，她忽然落淚哽咽。

事後王鴻薇解釋，稍早接受主持人黃揚明專訪，談到TVBS民調顯示有部份民眾認為「轉跑道」不應該，這讓她個人心理壓力很重。她表示，因為有習慣里長生日時會打電話祝福，而最近打給一位南松山里長，本來很擔心里長罵她落跑，但沒想到里長卻告訴她，生日願望就是希望她一定當選。

王鴻薇說，聽到這番話，心裡很激動、很感動，一想到南松山選民跟里長都還願意這樣相挺自己，所以在廣播裡頭就有點感動，而且當下的感覺很真實，「因為心理壓力真的很大，而大家都還是支持我。」

王鴻薇也說，最早參選聲明就是在講「轉跑道」的事情，現在原選區選民都很支持自己，甚至信義區里長們還組織催票部隊，而信義區跟南松山選民都還是給予很多熱情支持。