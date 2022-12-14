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國安前高官父子涉詐百億！　民代名醫貴婦全慘賠

香港百麗集團負責人陳嘉和是中國湖北省政協，在台灣透過百富集團儲開軒招募逾4,000人投資百餘億元，投資人面臨血本無歸。（讀者提供）

▲香港百麗集團負責人陳嘉和是中國湖北省政協，在台灣透過百富集團儲開軒招募逾4,000人投資百餘億元，投資人面臨血本無歸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢調偵辦前國安會官員儲國衡、儲開軒父子違法吸金詐騙案情持續擴大，5月初啟動調查時查出，儲氏父子以年息10到12％吸金30億元，投入香港百麗集團金融商品，經過半年調查，發現受害人數逾4,000人、受騙金額超過185億元，其中不乏民代、名醫、貴婦及警察受騙上當，恐血本無歸。投資人指出，這起宛如老鼠會的吸金詐騙案幕後操盤人，為香港百麗集團負責人陳嘉和，他具有中國湖北省政協委員身分，案發後失聯至今，被害人已成立自救會，準備跨海打國際官司，要向儲氏父子及陳嘉和討回公道。

檢調偵辦發現，這起吸金案根本是典型的老鼠會，不僅二檔澳洲基金可能造假，投資人深信儲氏父子「可保本、穩健獲利」，投資3年就可以收獲3成6，以及強調資金由香港、澳洲監管等話術，加上儲國衡曾在國安會任職，退休後於兒子的公司掛名董事，讓投資人失去戒心，爭相與親友分享，相約要早日財富自由。

逾4,000投資人共投入百億元資金購買百麗金融商品，目前全遭凍結，已組自救會。（讀者提供）

▲逾4,000投資人共投入百億元資金購買百麗金融商品，目前全遭凍結，已組自救會。

該吸金案8月起中止派利，投資人始知受騙，被害人遍及各行各業，有地方重量級民意代表、名醫、退休老師、警察、名媛及貴婦等，如今吸金案更從台灣引爆到香港並燒向中國，儲開軒已向檢察官認罪，指控整起詐騙案的幕後操盤人是香港百麗（BEST LEADER）集團負責人陳嘉和，並說他具有中國湖北省政協委員身分。目前投資人想拿回本金都落空，已紛紛採取法律行動，一方面希望檢察官加速擴大查扣儲開軒名下資產，一方面打算跨海控告陳嘉和詐騙，循司法途徑追討受騙的錢財。

儲開軒在台灣開設百富公司，代銷香港百麗集團金融商品，涉及違法吸金，遭以300萬元交保。（翻攝鏡新聞）

▲儲開軒在台灣開設百富公司，代銷香港百麗集團金融商品，涉及違法吸金，遭以300萬元交保。

本刊調查，儲氏父子代理的金融商品，是由香港百麗集團推出，負責人陳嘉和與妻子胡諺旼經常在香港參與公益活動、參與明星羽球隊，參與投資還在美國那期達克上市，營造政商關係良好的形象，陳更是中國湖北省政治協商會議（政協）委員，並擔任紐西蘭華人賽馬協會榮譽主席，投資領域包括金融商品、貴金屬及紅酒，台灣投資人前往香港參觀百麗集團總部常與陳嘉和喝紅酒談投資，看香港總部人員都是穿著光鮮亮麗分享投資心得，並向投資人宣稱資金由香港與澳洲政府監管，安全有保障，遊說投資人投入。

儲國衡是國安會前會計官員，退休後與兒子儲開軒聯手違法招募投資，遭列被告交保。（翻攝鏡新聞）

▲儲國衡是國安會前會計官員，退休後與兒子儲開軒聯手違法招募投資，遭列被告交保。

檢調目前正積極偵辦，除將儲氏父子及相關業務員列為被告，並查扣儲的名車等資產千餘萬元，但對照被害人投入逾百億元的金額仍是杯水車薪。有投資人向澳洲政府申訴，獲得的回覆竟是澳洲百麗集團否認有此客戶，恐是遇到詐騙；另有近百名受害人向香港警方報案，並透過兩岸民間管道，希望具中國湖北省政協委員身分的陳嘉和出面解決，但至今仍無著落，且台灣與香港及中國的司法互助管道並不順暢，投資人能否追回款項充滿變數。

儲開軒2018年曾與台灣投資人赴香港百麗酒莊，與陳嘉和品喝紅酒暢談發財計畫。（讀者提供）

▲儲開軒2018年曾與台灣投資人赴香港百麗酒莊，與陳嘉和品喝紅酒暢談發財計畫。

香港百麗集團旗下百麗貴金屬公司官網9日發出聲明，指公司是合法經營貴金屬買賣業務，而其關聯公司百麗市場公司從未收受台灣投資者的資金，百麗與陳嘉和均未持有台灣百富公司股權，沒有參與百富任何業務，聲明強調，關於百麗參與台灣非法投資的謠言，相關文件和截圖憑空捏造，除加以譴責外，並堅決用法律武器維護公司合法權益。

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