聖誕節換新機！小米高階機省3千元、舊換新最高折2萬

▲小米手機3000元就能帶回家。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

即將到來的聖誕節也讓許多人思考買個禮物給自己或親朋好友，傑昇通信表示，即日起至12月18日止，單機紅米10C免3千、全方位的高階新機小米12T現賺3千。活動期間舊換新折扣最高兩萬元，購買任一小米品牌手機、平板免費送200元配件金，再抽iPhone 14等大獎。

傑昇通信表示，像是高階新機小米12T是目前輕旗艦中最超值划算的，內建台積電5nm高效能製程的天璣8100U處理器、超高億級像素三鏡頭模組、OIS光學防手震，怎麼拍怎麼美，還有5,000mAh及120W快充的超強續航；活動期間購機，官方定價1萬7左右，傑昇通信直接打82折，算下來等於現賺3,009元。

平價的紅米Note 11S也是不錯的選擇，主打7千價格左右，少見的1億畫素主相機四鏡相機模組，支援90Hz螢幕更新率，若未達需要支援螢幕高更率程式的，也能自動調降為60Hz、更快的33W Pro快充、5,000mAh電量等，算是升級的規格，活動期間空機價格也有下殺67折的優惠，挑戰市場最低價只要5,390元。

紅米10C配備同等價格中少有的6.71吋大螢幕，背蓋的斜條紋磨砂材質呈現青春氣息，搭載高通S680處理器，內建5,000mAh電池及15W快充，活動期間至傑昇通信門市購買，再打75折，只要2,990元。