俄「軍火之王」換囚獲釋　他返國不到一周…加入極端民族主義政黨

▲美國以惡名昭彰的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）換取俄國釋放女籃球星格林納（Brittney Griner）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

好萊塢電影《軍火之王》主角原型、綽號「死亡商人」的俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout）先前成為美俄換囚對象，8日在阿拉伯聯合大公國與美國「女籃魔獸」格林納（Brittney Griner）交換後獲釋。布特返國後隨即在12日宣布加入一個極端民族主義政黨，創黨人還曾多次要求莫斯科使用核武。

根據BBC報導，美國女子職籃（WNBA）球星格林納2月份在莫斯科機場被查獲含1公克大麻油的電子菸匣被捕，判刑9年定讞後上月被送往流放地，經過多次交涉，美國終於在阿聯的牽線下順利於8日和俄羅斯換囚，以55歲的俄羅斯軍火商布特換回格林納。

▲美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）2022年8月4日在莫斯科郊外一處法庭出席聽證會。（圖／路透）

報導指出，惡名昭彰的布特2011年被美國法院判刑25年，上周才剛獲釋返國，周一（12日）就流出一段網路影片，拍到布特和俄羅斯自由民主黨（LDPR）的黨魁斯盧茨基（Leonid Slutsky）以及黨內其他主要成員站在舞台上，宣布加入該黨。斯盧茨基感謝布特成為「當今俄羅斯最好的政黨」的一員並表示，布特在獄中度過漫長歲月，但今天「他和我們站在一起，我們將把所有在祖國之外面臨困境的人都送回國。」

▲布特（右）在美國被拘留14年後，才剛換囚獲釋12日就出席俄羅斯自由民主黨（LDPR）大會，宣布入黨。（圖／路透）

報導稱，LDPR是由已故極右派人士日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）於1990年代初期創黨，但日里諾夫斯基曾因為多次要求莫斯科動用核武等離譜言論和古怪的行為而名聲狼藉。蘇聯解體後，LDPR成為強大的權力競爭者，目前在許多關鍵議題上立場親近克里姆林宮，例如支持全面入侵烏克蘭。

雖然布特加入這個極端民族主義右翼政黨，但「俄羅斯新聞社」報導指出，布特表示他暫時不打算投入任何選舉。事實上，這已經不是LDPR首次吸收國際重大爭議人物加入，俄羅斯KGB特務盧戈沃伊（Andrei Lugovoi）因涉嫌暗殺行動被英國通緝，2007年逃回俄國後也加入了LDPR，現在更是俄羅斯聯邦下議院國家杜馬的議員。

►俄羅斯軍火販布特何方神聖？ CNN：換囚暴露普丁弱點

►美國「女籃魔獸」慘囚俄流放地 恐遭毆打、蹲裁縫機前苦幹9年

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》