政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國際關心的不是軍購！　鄭麗文：各國代表強調一中政策、反台獨

▲▼新任國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

由網紅「歷史哥」李易修主持的中廣節目《歷史易起SHOW！》日前停止播出，今（8日）轉戰他個人Youtube平台直播，首集便邀來國民黨主席鄭麗文，談到兩岸關係，鄭麗文說，「大家都以為各國使節來問我是否支持軍購，但其實談的重點都不是軍購，是經濟、教育、科技與旅遊等如何擴大，重點都放在如何能讓兩岸和平穩定」。她說，各國代表都強調他們不反中，都是一個中國政策、不支持台獨跟武力改變現狀，希望兩岸和平能交流，改變兩岸兵凶戰危的趨勢。

鄭麗文甫當選黨主席後接受《德國之聲》專訪，不僅多次與記者槓上，還在談及俄烏戰爭時稱「普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖！」引發輿論譁然，鄭麗文今日回憶這段專訪時感嘆，德國之聲充滿惡意的訪問她，比民進黨還兇，其實在接受訪問前就知道來者不善，但這樣就要故步自封嗎？

鄭麗文說，自己相信國民黨的主張才是符合國際期待跟利益，「見各國駐台代表時都很希望我到他們國家訪問，包括美國、英國跟日本，很多是不對外公布的行程跟會面，這段時間跟很多官員私下見過面，民進黨一直標榜國際社會支持民進黨路線，希望操作對立跟緊張情勢，全世界不管歐洲亞洲，都跟我表達希望兩岸不能有戰爭，各國使節花很多篇幅跟我說明兩岸，全世界都無法承受此後果，光是經貿就是付出很大的代價，因此都再三強調兩岸絕不能有戰爭，因此國民黨戰略價值大幅提高。」

至於先前發言表態不支持增加國防預算，又重批賴清德總統預計未來8年內投入1兆2500億元經費「是在玩火」，傳出美方施壓國民黨支持提高國防預算，鄭麗文則說，大家都以為各國使節來問她是否支持軍購，但其實談的重點都不是軍購，是經濟、教育、科技與旅遊等如何擴大，跟台灣現在與過去的交流，重點都放在如何能讓兩岸和平穩定，非常高度期待，「我也開誠布公讓他們了解我的願景，對我才會如此感興趣，我想做的也是他們期待的，只是在民進黨執政下沒有著力點。日本代表一見到我就一直邀我去日本訪問，我的感受就是各國代表說他們不反中，都是一個中國政策，都是不支持台獨跟武力改變現狀，希望兩岸和平能交流，改變兩岸兵凶戰危的趨勢。」

12/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

國民黨鄭麗文兩岸關係中共民進黨賴清德日本國防預算

