臨時工連7天沒工作...沒錢吃飯付房租　當街行搶買菜婦1500元

▲警方逮捕搶奪婦人錢包的郭男到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市萬華區一名打臨時工的57歲郭男因持續失業一周，自忖無能力用餐和繳付房租，7日上午10時在路上看到吳姓婦人（66歲）剛從萬華東三水街市場離開，心生歹念從後尾隨到和平西路三段時，直接從後搶走婦人放在菜籃推車內的錢包，婦人的證件悠遊卡和買菜剩餘的1500元現金都被搶走。

轄區萬華分局龍山派出所接獲婦人報案後，立即成立專案小組 ，經調閱周遭監視器後發現行搶歹徒做案後曾變裝過1次，並在康定路207號路旁丟棄自己外套變裝，之後多次搭乘公車、U-Bike，步行變換交通工具製造斷點，警方擴大調閱監視器後鎖定涉案人為有強奪前科、吸食海洛因毒品惡習的郭男，當天下午向台北地檢署聲請拘票獲准，當晚23時許，在萬華區西藏路郭租屋處將他拘提到案，並起獲部分作案衣物。

郭嫌落網辯稱因失業沒有收入，擔心沒錢吃飯付房租才會臨時起意行搶，所得現金已經花用殆盡，拿走錢後就把被害人錢包證件丟棄，警訊後依觸犯刑法搶奪罪將郭男移送台北地檢署偵辦。

