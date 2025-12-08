台日友好！日本政府激推「滷肉飯靴」逼真能穿　台灣網友超崩潰

▲日本埼玉縣所澤市今年推出的「故鄉納稅」禮品，居然是滷肉飯靴。（圖／翻攝自所澤市官網，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本埼玉縣所澤市今年推出超吸睛的「故鄉納稅」回禮品，把台灣經典小吃「滷肉飯」做成能穿的靴子，不僅外觀逼真到彷彿香氣四溢，還結合地方工藝與創意行銷，引發台日兩地網友熱烈討論。官方更強調，靴子採接單製作，從白飯、滷肉汁到半熟蛋與八角都完整呈現台灣味，是一款結合文化交流與地方創生的特色商品。

根據日媒《Niconico新聞》，為了提振地方經濟、讓民眾積極參與地方創生，日本政府推動「故鄉納稅」制度，讓民眾可以自由選擇捐款所在地，並以地方特產作為回禮，且已行之有年。

其中，今年最受矚目、同時在網路上最具討論度的品項，就是由埼玉縣所澤市所推出、且與埼玉食品模型公司「食品サンプルの畑中」合作打造的「滷肉飯靴子」。這款靴子的金額為11.8萬日圓（約新台幣2.4萬元），完全採客製化，可依捐款者所提供的尺寸製作，可選擇尺寸範圍從22.5公分到28.0公分。

「滷肉飯靴子」以食品模型工藝為特色，靴面上的白飯粒粒分明，淋上濃郁滷汁的豬肉塊、溏心蛋、青菜與香氣濃烈的八角都被高度還原，精緻程度宛如剛煮好的台灣滷肉飯，視覺衝擊十足。

報導描述，從米飯油亮的表面到豬肉的光澤，細節都逼真得令人誤以為能吃下肚。

不過，由於商品設計以外觀呈現為優先，官網提醒靴子本體雖然堅固，但表面模型較為脆弱，穿用時需注意保護。此外，因採完全手工製作，每雙靴子可能需約2個月才能完成並寄送。

這款美食靴推出後在社群上掀起大量迴響，尤其在台灣網路社群引發熱議，不少網友驚呼，「看了有點崩潰」、「真的有人會穿出去嗎」、「這是什麼神秘時尚」、「超擬真！以為是AI生成」、「在奈良穿會不會被鹿追著跑」。

所澤市也在官網特別介紹，滷肉飯是台灣代表性的庶民美食，以甜鹹滷汁燉煮豬肉，搭配白飯、青菜與蛋，是深受遊客喜愛的在地風味。所澤市將這道小吃轉化為工藝品，除了具有趣味性，也成為台日文化交流的新鮮話題。