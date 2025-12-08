叔叔是惡魔！　美14歲少女「車上遭性侵勒斃」裝袋棄屍





▲ 14歲少女遭性侵殺害。（圖／翻攝自Fayette County Sheriffs Office、Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國伊利諾州14歲少女凱莉（Kylie Toberman）遭繼叔父里維拉（Arnold Barry Rivera）性侵殺害，屍體被裝在藍色手提袋中棄置車內，震驚當地社區。43歲的里維拉已遭逮捕，面臨一級謀殺、加重性侵及隱匿屍體等多項重罪起訴。

根據《太陽報》，檢方指出，凶嫌疑似在車內犯案，使用電纜跳線勒死凱莉後，將遺體藏在一輛停在她居住地的車上。且里維拉過去便曾因性侵未成年人被起訴，但這起案件在5個月後被撤銷。

托伯曼母親澤勒（Megan Zeller）透露，她已有8年沒見過女兒，但稱她記憶中的凱莉是個「如此有才華又聰明的孩子」。她坦承過去做出錯誤選擇，與有毒癮、家暴傾向的男友同居，導致3名子女在凱莉僅6歲時被兒童保護部門帶走，交由繼祖母唐娜撫養（Donna）。

歷經數年無家可歸與吸毒的生活後，澤勒2021年戒毒成功並重新振作，但至今仍未能重新取得女兒們的監護權。而凱莉雖童年坎坷，在學校仍十分活潑，更是摔角隊重要成員。

經由里維拉家人得知女兒死訊時，澤勒悲憤控訴，「你是個變態。為什麼是凱莉？為什麼非殺她不可？性侵還不夠嗎？」