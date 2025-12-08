　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

左營16槍狙殺案幕後有「殺手集團」！1號因車禍被逮　2號替補行兇

▲▼左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲今年8月左營發生16槍狙殺案，震驚全台。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名羅姓詐欺通緝犯今年8月22日清晨在高雄左營自家豪宅前，遭黑衣槍手楊云豪近距離狂轟16槍斃命，震驚社會，檢警歷時3個多月追查，橋頭地檢署今（8）日偵結，依殺人等罪起訴9名共犯，另包含楊云豪與主嫌范嘉榮在內等4人仍潛逃海外，也被發布通緝。檢調追查發現，行凶的楊云豪其實是「替補上陣」，原本排名在前的槍手，竟在犯案前因車禍被警方查獲，因本身遭通緝而被逮捕歸案入監，才臨時換楊嫌上陣。

檢警調查，羅姓男子當天清晨近7時，在左營文學路豪宅外遛比特犬時，一名黑衣男子突然堵路，羅轉身奔向約30公尺遠住家，大批子彈從背後追擊，連開16槍直擊要害，羅男倒臥家門口慘死，行凶犯行冷血俐落。

槍手隨後開車逃逸至高雄大學附近農田縱火燒車，再徒步進入校園，從正門搭接應車輛北上藏匿，數日後再南下轉進屏東，從大鵬灣一帶搭船偷渡潛逃海外，整個犯案與逃亡路線縝密安排、斷點層層。

▲左營命案槍手楊云豪長相曝光 。（圖／警方提供）

▲左營狙殺命案槍手楊云豪案發後已經偷渡潛逃出境。（圖／警方提供）

檢警一路倒追監視器畫面，鎖定槍手為楊云豪，並循線查出幕後主嫌范嘉榮及多名接應、交付槍枝與交通協助人員，累計拘提十餘人到案，聲押7人獲准，檢警查出，楊男7月自桃園機場入境後，即由范嫌安排取槍，改搭多種交通工具南下高雄，先後多次至羅男住處場勘、踩線部署逃亡動線，直到8月22日才正式動手。

離奇的是，警方在解析場勘影像時，意外發現另名形跡可疑男子，活動範圍、踩線方式與楊男高度雷同，也被懷疑是「1號槍手」。然而該周姓男子犯案前一天，駕車離開半屏山停車場途中，在楠梓區發生車禍，因本身背負通緝遭警方當場帶回羈押，在案發前早一步落網，陰錯陽差逃過血案牽連。

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲槍手楊云豪在犯案後，駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組研判，幕後殺手集團兵分多路，光接應車輛就安排4部，並配置監控、引導、接應人員，人力動員至少10人，且不只規劃單一槍手，顯示當時多名殺手同時待命，計畫要置羅男於死地，態度極為堅決。

檢方指出，目前已起訴9人，仍在逃的楊云豪、主嫌范嘉榮等4人已全面通緝中，專案小組正持續透過境外刑警合作全力追緝，力求將整個殺手集團一網打盡。

殺手集團曝！1號因車禍被逮　2號替補當街開16槍殺人

