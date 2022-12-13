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北韓駭客出新招！直接寄信問政策走向　外交專家被騙上鉤

▲▼駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲北韓駭客假冒身分發電子郵件給外交專家。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張方瑀／綜合報導

北韓駭客近來使出新招，他們假冒身分發電子郵件給外交專家，藉此誘騙對方給出西方國家對北韓的政策走向，目前已有多人上當。

根據《路透社》報導，美國外交分析家迪派崔施（Daniel DePetris）10月收到華府智庫網站「北緯38度」（38North）主任陶恩（JennyTown）的邀稿電郵，詢問關於北韓安全議題的看法，結果他寄信詢問陶恩後續問題，沒想到卻發現根本沒這件事。

網路安全專家指出，這並非北韓駭客的慣用手法，現在他們直率地請研究人員或其他專家表達看法或寫報告；這些駭客向目標專家詢問關於北韓的問題，包含「中國對北韓核試的可能反應」、「應該對北韓的挑釁改採溫和的回應」等。

這個駭客組織被研究人員稱為「Thallium」或「Kimsuky」，他們長期使用「魚叉式網路釣魚」電郵竊取密碼，或運用誘使人點選會下載惡意軟體連結等招數。

微軟（Microsoft）威脅情報中心（ThreatIntelligence Center）的艾略特（James Elliott）表示：「攻擊者以非常、非常簡單的這一招致勝，最早於1月發現這種新步數，攻擊者已經徹底改變作法。」

威脅情報中心指出，目前已經確定誤向Thallium提供情資的多位北韓專家的身分，遭到這波攻勢鎖定的專家和分析家，在塑造國際對北韓輿論和外國政府對北韓政策上都深具影響力。

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