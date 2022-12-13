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推特難得解禁！馬斯克爆「字數上限提高到4000」　280字短文成歷史

記者葉睿涵／綜合報導

推特執行長馬斯克最近驚訝宣布，將一下子把推特發文的字數限制從現有的280增加到4000個，引發用戶們兩極的反應。這是推特5年來的罕見鬆綁，而如今的280字短推文也將在不久的將來步入歷史。

綜合外媒報導，一名用戶上周末在推特tag馬斯克問道，「聽說推特的字元限制將從280個增加到4000個，這是真的嗎？」沒想到馬斯克隨後用了簡單的3個字元回覆「YES（是的）」，不過他並未透露更多細節，以及相關改變將在何時開始，而外媒也未獲得推特的官方證實。

事實上，這已不是馬斯克首次透露他有意提升推特的字數限制。去年11月，他在推特回答網友提問時就曾提到，增加推特字元限制一直是他的待辦事項，但當時消息稱，字元限制只會增加到1000個，相較於如今一次性將字數提高到4000個，是一種「大躍進」。

▲▼馬斯克,推特。（圖／路透）

▲馬斯克最近透露推特將增加其字數限制。（示意圖／路透）

然而，這個消息曝光後，推特用戶的反應卻十分兩極。有網友樂見推文中可以撰寫更多內容，但也有網友驚訝表示，「馬斯克應該沒說錯吧？他不是想說420個字元嗎？恕我直言，我認為4000個字元實在是太多了，我覺得420很不錯，但500個字元最理想。」

還有網友擔憂，推特在允許人們撰寫長文後，將淪為另一個Facebook，也有人吐槽道，「這將是推特最糟糕的進展。推特的特色就是內容簡潔，這就是為什麼推特是以Tweet命名，而不是放屁（fart）或嘔吐（vomit）。」

實際上，推特早在2017年就在時任執行長多西（Jack Dorsey）的示意下，將原本效仿手機簡訊的140個字元限制增加到280個，而對於超過此長度的推文，推特允許用戶以「線程（Threads）」的形式創建連續性。

外媒指出，不管具體數字如何，推特未來允許用戶在推文中撰寫更多內容應該是個既定事實，但如果其限制提高到4000個，那麼推特很有可能會終止「線程」服務，允許用戶像在Facebook一樣發長文。

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