日本UNIQLO喊漲！時間點曝光　主打3商品秒貴1000日幣

▲日本UNIQLO部分商品即將調漲。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本知名服飾品牌UNIQLO 13日宣布，將於2023年調漲部分春夏季商品的價格。事實上，UNIQLO今年秋冬系列商品已經漲價，光是刷毛外套就調漲了1000日幣（約新台幣222元），如今又有3項主打商品喊漲。不過UNIQLO則強調，隨著價格調升，產品的設計與機能也會進行改良。

根據《時事通信社》報導，UNIQLO隸屬於日本零售控股公司Fast Retailing，是亞洲最大服裝品牌，也是全球第三大的休閒服飾品牌。然而UNIQLO今年卻罕見地將部分秋冬系列商品售價大幅調高，其中主打商品刷毛外套也從1990日幣（約新台幣443元）上調到2990日幣（約新台幣666元） 。

Fast Retailing的董事長兼總經理柳井正10月在記者會上表示，由於日幣貶值，導致原物料價格提升，因此無法再維持原定價格，只能調漲。而被問到消費者對漲價的反應時，他則表示，「截至目前為止並未影響買氣，銷售額反而有所增加。」

UNIQLO 13日指出，預計2023年1月中旬上市、主打輕盈且高彈性的春夏系列西裝外套，售價將從以往的5990日幣（約新台幣1335元）調漲到6990日幣（約新台幣1557元）。不過UNIQLO也強調，這次並非單純調漲價格，將會在設計與機能層面進行改良。

除此之外，女版抗UV連帽外套則會從1990日幣（約新台幣443元）調漲到2990日幣（約新台幣666元），而男版的彈性多色牛仔褲將從2990日幣（約新台幣666元）調漲到3990日幣（約新台幣889元）。AIRism系列則會繼續維持原價格。

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