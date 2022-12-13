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下面車禍撞成一團…大卡車竟「從天而降」壓爆全場　誇張影片曝光

記者張寧倢／編譯

美國南加州月初發生一起罕見的連環車禍，當地兩條高速公路相會的交流道附近，原先有一輛聯結車翻覆倒在路上，周邊幾輛自小客車都受到波及，所有線道頓時無法通行。然而，現場交警才處理一半，另一輛行駛在高架道路的大卡車疑似打滑，竟然失控衝出路面「從天而降」，正巧砸中早已撞成一團的事故車輛。

▲▼美國南加州2日早晨發生嚴重連環車禍，大卡車翻覆衝出路面，從天而降砸中車輛。（圖／翻攝自YouTube）

▲美國南加州2日早晨發生嚴重連環車禍，大卡車翻覆衝出路面「從天而降」砸中車輛。（圖／翻攝自YouTube）

據美媒ABC7報導，洛杉磯西北部的聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）14號與5號州際公路交匯處附近，12月2日上午6時30分左右正在下著雨，一輛聯結車在5號公路南下方向意外翻覆，巨大車體橫倒路面，導致約40加侖的燃料外洩，一輛深色SUV疑似因煞車不及追撞，卡在聯結車和內側車道牆面之間，據信還有其他幾輛自小客車受波及，警方也到場處理。

然而，車禍壅塞尚未排除，上午7時24分左右，事故地點左側的北上方向高架道路，突然有一輛貨運公司的大卡車失控衝出路面，而且直接翻越了路邊護欄，「從天而降」掉在翻覆的聯結車和SUV車頂上，恐怖車禍過程都被正好路過的通勤族駕駛多拉杜（Tommy Dorado）拍攝下來。

多拉杜說，「一開始我嚇傻了，難以置信，老實說真的不敢相信會親眼目睹這種事。」消防當局指出，大卡車從高處掉落時，聯結車和SUV裡頭的乘客已經撤離，現場警察和急救人員也沒有受傷，不過大卡車上的2人需要送醫治療，加上另一名已經送醫的傷患，共有3人受傷。

事實上，前一晚的1日晚間10點15分左右在同一個地點才有一輛半掛拖車翻覆，拖車當時還倒在路邊，沒想到隔天一早又發生2起連環車禍，相同地點9小時之內連續有3起交通事故。政府單位表示，當時的大雨天氣確實是導致車禍意外的一大因素。

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