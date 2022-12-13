日「神戶動物王國」停車場驚見白骨屍！　車內輕生5個月才被發現

▲神戶動物王國以能近距離接觸動物聞名。（圖／神戶動物王國臉書）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣知名觀光景點「神戶動物王國」的停車場13日驚傳發現1具白骨化的屍體。死者陳屍在汽車內，而園方則表示，該輛汽車至少停放在停車場超過5個月。警方從車內的停車券發現，死者應該是2月就已經入場，且根據現場情況判斷，應該是自殺，因此暫時排除他殺與意外的可能性。

根據《讀賣電視台》報導，位於神戶市中央區的神戶動物王國13日上午在停車場的1輛汽車內，發現1具男性遺體。死者雖然能從遺體外觀辨別性別，但是由於死亡時間過長，因此部分遺體已經出現白骨化跡象。

對此，園方表示，死者陳屍的車輛至少在停車場內停留超過5個月。而警方搜索車內後，發現1張2月入場的停車券，不過接下來還要持續調查事件發生原因以及具體死亡時間。

此外，由於男子明顯是輕生，因此警方暫時排除他殺或是意外的可能。

對此，網友也質疑園方的處理方式有問題。網友表示，「車子停在停車場超過5個月，難道都沒有工作人員上前查看嗎」、「屍體已經白骨化就代表死後就一直沒有移動了吧，園方怎麼都沒有發現」、「死亡超過5個月沒有傳出惡臭嗎」等。

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