陸禁台貨　她點名蘇貞昌「耍嘴皮」：只會嚴正抗議怎麼負責？

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▲大陸對台灣食品祭出新一波禁令，鄭麗文批「執政團隊做不好，還在檢討民間」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

大陸近日無預警禁止台灣水產品、食品加工和酒類等產品輸入，行政院長蘇貞昌11日批評，此時兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄還率團赴中餐敘、示好。對此，國民黨立委鄭麗文今（12）日透過臉書痛批，執政團隊做不好，還在檢討民間，執政黨如果只會天天耍嘴皮，結果最終損失最大的還是農漁民，質疑「只會說嚴正抗議的政府，那麼這次又怎麼會負責？」

蘇貞昌11日受訪時指出，民間買賣有一定規矩，國際貿易也有一定規範，中國和世界貿易卻自己訂出一套必須經過行政流程登記方式，必須經過行政流程爭取登記，以行政手段干預貿易，違背WTO規範，尤其對台灣更是特別嚴格歧視，不僅時間縮短，又要求很多，「不僅軍機、軍艦繞台，連做生意都不照規矩，這時候還餐敘示好（指劉兆玄），人民都看在眼裡，希望人民團結一心、一致對外。」

針對上述問題，鄭麗文指出自己今日在質詢時都有提到，而行政院回應，有陸續向WTO提出抗議及申訴，次數更是達到9次。她質疑，問題是「為何WTO遲遲沒有給正面回應？」是不是因為其實大陸訂定的註冊新制並沒有違反WTO的規範？而又為什麼行政院認為大陸對我國的限制和其他國家不同、有歧視、差別待遇之虞？

鄭麗文表示，台灣政府找不到相關資料，只好去找日本的資料，而根據日本的資料，可以看到大陸這次實施的新規定是「中華人民共和國輸入食品海外製造企業登録管理規定 」，於2021年3月12日公布，規定生效時間是在2022年1月1日，而日本政府早在2021年就開始協助國人辦理相關配套，僅花了四個月就完成，所以在今年大陸實施新規定，完全沒有遇到任何產品被禁止的問題。她痛批，而台灣事情發生了才怪人家、才要說要去WTO檢舉，「都喊檢舉幾次了，不檢討自身問題有用嗎？」

鄭麗文提到，當年兩岸談ECFA，將漁獲列入早收清單，民進黨一邊抨擊ECFA，一邊又想要它帶來的利益，現在產品被禁，行政院長還事不關己，不好好處理事情，反而四處甩鍋、譴責其他民間企業，要求大家人民團結一心，一致對外？她批評，執政黨如果只會天天耍嘴皮，結果最終損失最大的還是農漁民，「只會說嚴正抗議的政府，那麼這次又怎麼會負責？」