陸禁台水產！高雄名店「挺漁民沒問題」　50元給台人吃午仔魚

▲午仔魚等多項產品遭中國以未完成輸陸更新註冊理由暫停進口。（圖／記者任以芳攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中國日前再禁我國出口產品，此波影響最大的為水產品，包括魷魚、秋刀魚、午仔魚等等。高雄鼓山知名餐廳「釣客食堂」12日下午便發文，「你中國就一直禁，我們台灣人就可以享受更便宜的農漁品」，公告只要客人點任一餐點，加50元就能多一份乾煎午仔魚，「老闆說到做到，挺漁民沒問題！」

釣客食堂在粉絲專頁表示，「周三（14日）開始！本店只要你點任何一項餐點，加50元就多一份乾煎午仔魚，老闆說到做到，挺漁民沒問題！」還說「就一直禁，我們台灣人就可以享受更便宜的農漁品。」現在只要台灣人想吃午仔魚，到他店裡多花50元就能享用，「不只吃飽開心更重要！」

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▲高雄知名餐廳行動挺漁民。（圖／翻攝自釣客食堂）

釣客食堂文中還科普午仔魚，這種魚棲息在沿岸泥沙海底附近，是肉食性魚種，早年在端午節前後，總在中國福建廣東一帶靠岸產卵，容易被捕獲，「過年期間，10公斤以上的野生午仔魚，常常出現一尾要2萬元以上的高價。」

他表示，台灣有一句話，「一午、二紅沙、三鯧、四馬加、五鮸……」，其中「一午」指的就是午仔魚，雖然不同地方有不同排名，但因為肉質細緻、油脂豐富、少刺，野生數量稀有，這些因素讓午魚在各地漁民饕客口中，總是排在第一位，「一午」地位難動搖。

釣客食堂還附上乾煎午仔魚的照片，只見魚身幾乎跟盤子一樣長，看得網友紛紛留言大讚，「佛心價」、「這麼優惠還不吃爆」、「乾煎午魚很好吃，大家好好享受」、「這種好康都不屬於天龍國的，哭泣」、「午仔魚魚肉很嫩好吃」、「挺台灣漁業。一定要的」、「50元！超級便宜……」。