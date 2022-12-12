腳傷未有公開行程　陳吉仲臉書重砲澄清「水產禁令」

▲農委會主委陳吉仲連日透過臉書回應水產品禁止輸中議題。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國海關總署從上周四起（8日）以企業註冊問題，禁止我國水產品、飲料、餅乾等品項輸入，其中以水產品影響產值約60億元，衝擊最大。農委會主委陳吉仲連日透過臉書發文批評中國對台灣設下貿易障礙，並直指部分人士「從中國方便的角度打擊政府與相關產業」，是對台灣產業的傷害。

據了解，陳吉仲因上周三（7日）因趕行程不慎扭傷，導致腳傷舊疾復發，這幾天都沒有公開行程，但透過個人臉書連日重砲回應水產品禁止輸中議題。

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陳吉仲昨晚（11日）再度在臉書發文指出，有部分人士及網路資訊以錯誤、扭曲的言論訊息，從中國方面的角度打擊政府及相關產業，傷害台灣產業界的努力、對外銷於事無補，為避免錯假訊息誤導社會大眾與影響產業發展，必須嚴正澄清。

陳吉仲澄清，外界指中國在2020年就通知 WTO，註冊規定將在2021年4月實施，為什麼台灣政府不知道，也沒有輔導業者。他說，農委會得知註冊新規後，便採「國際力爭、國內因應」，一方面在國際上表達此舉是違反自由貿易原則的規定，另一方面透過專人專線，以及說明會和現地輔導等方式協助業者申請。

針對外界質疑為何政府只送了一家，其他一百多家都不送件。陳吉仲澄清，中國在2022年1月開始註冊申請，即便對岸要求3個月完成紙本申請這種刁鑽規定，農委會也都盡力輔導業者達成，在期限內共送出181件水產品項，但後來只有1項水產品通過。

陳吉仲還說，外界傳言台灣有一家業者申請通過，代表中國審查並未刁難，但今年送出181件水產品項，卻只有 1件通過，繳交相同的文件、提供相同的資料，卻有這麼多品項被暫停輸銷，而且也沒有說明不通過的原因，台灣業者也只能盡量猜想對岸的紅線在哪裡，但這不是正常貿易往來的作法。