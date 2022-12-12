日本雞蛋比台灣便宜？ 台灣蛋商：日本集團化生產壓低成本

▲日本雞蛋比台灣便宜引發網友熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價年初開始一路飆漲，從每台斤30多元，已經來到50元大關。有網友日前在批踢踢、臉書等社群平台表示，日本超商架上的雞蛋價格，每顆只要約22.5日圓（約新台幣5元），質疑日本雞蛋比台灣便宜。台灣雞蛋業者表示，日本雞蛋是企業化、集團化生產，而台灣是雞農小量生產，生產成本本來就差很多。

近日有不少網友在社群平台討論，日本1顆雞蛋只要新台幣5元，質疑日本人的薪資收入是台灣人兩倍，「為什麼日本雞蛋比台灣還便宜？」

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台北市蛋商公會前理事長高傳謨表示，日本雞蛋是集團化大規模生產，企業動輒好幾千萬隻雞在生產，透過規格化、統一管理，自然壓低生產成本，而台灣養雞業者相對像小農，頂多只有二、三萬隻雞，生產成本不能相提並論，況且也是因為近期日幣貶值，民眾才有日本雞蛋比較便宜的錯覺。

高傳謨指出，目前國內蛋價批發價一斤48元、零售價約50至52元，平均1顆蛋仍維持約5至6元的合理價，連鎖量販店仍有平價蛋可選購，不能拿高價蛋來比較。

農委會畜牧處說明，台灣蛋雞場2022年統計共約2080場，場均飼養規模不到2.2萬隻，約7成為傳統開放場，加上台灣相較日本位處較炎熱的亞熱帶及熱帶，溫溼度的變化會影響雞隻的產蛋率；台日兩國地理及氣候條件不一，所生產農漁畜產品、產量及價格也不同。

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