等不及農委會出手　漁民業者推「午魚一夜干」自救

▲午仔魚輸中受阻，漁民業者推「午魚一夜干」促銷。（圖／翻攝自Facebook／戎的魚店）

記者楊惠琪／台北報導

中國海關總署從上周四起（8日）以企業註冊問題，禁止我國水產品、飲料、餅乾等品項輸入，其中以水產品影響產值約60億元，衝擊最大，農委會表示將加強內外銷，不排出再推農遊券挺漁民。但等不及官方出手，午仔魚養殖重鎮的屏東縣，已有不少漁民業者展開自救，開始促銷「午魚一夜干」。

屏東枋寮是台灣午仔魚的養殖重鎮，產量約佔全台的8成，其中約有7成銷往中國，這次輸中受阻，更是首當其衝，已經有不少漁民和加工業者轉供內銷，開始強打「午魚一夜干」相關促銷活動，不惜祭出「買2送1」的超殺優惠，號召全民踴躍下單挺漁民。

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屏東枋寮養殖與產銷業者、魚魚共好有限公司執行長鄭嘉勝表示，從石斑魚、到白帶魚，早知道總有一天會輪到午仔魚，中國一波波對台灣農漁產的操作，當地許多漁民早有心理準備，從早期有8成午仔魚輸中，現在降低到7成，「大家都知道轉內銷是必要措施。」

鄭嘉勝說，所幸現在不是午仔魚的產季，影響不至於太大，而午魚一夜干是當地很盛行的加工手法，方便冷凍宅配，保鮮期也很長，最近反而因為中國禁令再起，帶動平台的網路訂單，銷量成長約5成，過年檔期將至，希望能有助春節銷售。