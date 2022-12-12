甩女信徒巴掌...粉專被灌爆！廟方「1舉動」眾人更怒：別浪費力氣

記者曾筠淇／綜合報導

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，當時有民眾拍下墨龍中壇元帥起乩降駕的畫面，但一名女工作人員疑似速度太慢，被打了響亮的一巴掌。影片引發爆量討論，不少網友都湧進粉專追問細節和原因，不過卻發現自己的留言被刪除了，且當事人的臉書帳號也關閉留言。

影片中，墨龍太子降駕，臉、手都已塗黑，身旁還圍繞著數名工作人員協助綁頭帶著裝，不料乩童卻疑似嫌一名女工作人員手腳太慢，突然抬手就是一巴掌，力道之大，不僅可以清楚聽到清脆聲響，該名女子整個人還轉了大半圈，摀臉低頭；而其他人見到女子被打，仍繼續忙著手邊工作，只有一名阿伯上前關心。

不少網友看到影片後，湧入「苗栗頭份太玄宮」最新一則貼文底下狂罵，「我是廟會人，我都看不下去了！打人是人的主意還是神的主意？再來人都被打了，廟方人員素質在哪裡」、「是神明打人還是私人恩怨？公報私仇？解釋一下吧」、「為什麼要打女信徒」。

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更有些網友直呼，「趕快重新開一個粉絲專頁就不用刪留言刪不完了」、「小編狂刪留言不願意面對」、「無論你們如何刪除留言，你們這宮壇已經給社會大眾帶來負面印象了」、「留言不用刪了，反正也刪不完，不要浪費力氣」、「為什麼要刪我留言，我已經留好幾次了」。還有網友肉搜到乩童本尊的臉書帳號，發現當事人關閉留言功能。

記者稍早聯繫「苗栗頭份太玄宮」，粉專已讀未回；而本尊臉書，截稿前未回應。另撥打太玄宮電話、宮主手機均無人接聽，本尊手機則是忙線中。

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