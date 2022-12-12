目睹女學員「被打到眼睛瘀青」　她爆太玄宮內幕：根本是騙人的！

記者曾筠淇／採訪報導

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，當時有民眾拍下墨龍中壇元帥起乩降駕的畫面，但一名女工作人員疑似速度太慢，被打了響亮的一巴掌。事發後，女網友「艾琳吶」在《ETtoday新聞雲》粉專底下爆料，「他們（指廟方）之前也打了一個裡面的女生，打到眼睛瘀青！而且他們根本是騙人的」。

艾琳吶留言表示，關於甩女信眾巴掌，「真的是個事實，之前我也是這宮廟裡面的人，他們之前也打一個裡面的女生，打到眼睛瘀青，而且他們根本是騙人的！」她透露，廟方覺得乩童教訓女學生是對的，「只會說是為裡面的學員好」。

另有網友在底下追問，「我想知道這些人被打之後是離開，還是繼續留下？」對此，艾琳吶說明，「離開，打了之後，他們（指廟方）會把被打的趕離開，我是那位沒被打，然後覺得不對，離開的」。

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▲▼網友留言爆料。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

艾琳吶也接受《ETtoday新聞雲》採訪，透露更多細節。她2020年在頭份建國路上的某間餐館工作，「這間小餐館是太玄宮的宮主開業的」，當時因為體質關係睡不好，所以餐館同事就帶她去太玄宮拜拜，也進而與廟方有接觸。

艾琳吶說，她也是太玄宮的學員，但當時就曾目睹一位女學員被打，「還打兩次」，「都是針對女性」，而女學員被打後，便被驅逐了。她透露，廟方因為女學員事情沒處理好而打人，「廟方説，我給了你幾次機會了？還說我們沒有你這種學生，叫她當下就走，那女生還哭著要墨龍元帥不要放棄她，而墨龍元帥直接搖頭說你走吧！我不想看到你」。

至於為何篤定廟方是騙人的？艾琳吶表示，之前媽媽的腳不舒服，為了照顧對方，所以沒能與跟廟方一同進香，結果乩童就質問她前一天不是有去醫院了嗎？「然後說我（指艾琳吶）去卡到，我自己都不知道」，問題是她前一天根本沒有去醫院。

而老公同樣察覺不對勁，要艾琳吶趕緊離開，「因為他怕廟方對我不利」。艾琳吶也補充，關於感情問題，「廟方他們是勸離不勸和的，這句話是宮主親口說出的，只要感情出了問題，一律勸離」。最後她更強調，「我今天所說的，沒有一句騙人的字眼！」

針對艾琳吶所說，記者稍早撥打太玄宮電話、宮主手機均無人接聽，乩童手機則是忙線中，截稿前未獲回應。

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