佳德鳳梨酥遭嗆「絕對有鬼」！台人狂刷5星力挺：站著賺的台灣之光

▲佳德鳳梨酥放棄補件中國大陸。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸海關總署近日接連暫停台灣水產、酒水、飲料等多項食品進口，佳德鳳梨酥也在其中，並且被要求補件詳細配方比例，但因鳳梨酥配方涉及商業機密，因此佳德鳳梨酥乾脆放棄補件，然而此舉卻引發部分網友不滿，到Google評論狂洗負評。消息一出，許多台灣網友也現身力挺，刷出整排5星好評「幫補血」。

佳德12日在聲明中指出，「有關中國禁台商品輿情，佳德糕餅澄清，本店於台灣創立，一路走來使用上等食材，把關品質，才能擁有國內外顧客長期信任，同時也以顧客至上為目標。」而為求品質穩定良好，佳德仍以在地經營為主，因此外銷與否，並不影響該店經營方向，「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標。」

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▲疑似有大陸網友湧入佳德鳳梨酥Google評論嗆聲。（圖／翻攝自Google評論、王浩宇臉書，下同）

不過，該聲明也引來疑似是大陸網友的不滿，紛紛砲轟「貴公司是有什麼了不起的配方？」、「到底是要求『鳳梨酥配比』，還是要求『食品添加物配比』，你佳德放完話，難道不用澄清嗎？」、「不要去買，不敢透露配方的公司絕對有鬼，不知道裡面有沒有不該加的東西」。

佳德遭網友出征的消息一出，許多台灣網友也紛紛留言聲援，表示「好吃品質又好，台灣之光」、「支持台灣優質企業，好吃」、「站著賺錢就是讚」、「做生意靠自己實力，不賣膝蓋肯定支持」、「看到佳德不會為了人民幣膝蓋就跪下去，就要大力支持」、「好吃又有良知的店家」、「在地台灣有骨氣老店」、「台灣難得一見站著賺錢的商家」。

▼台灣網友紛紛留言「補血」。（圖／翻攝自Google評論）

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