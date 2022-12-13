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社會 社會焦點 保障人權

草爺員工參加廟會疑中邪失控　廖大乙：這些人最容易卡到陰

記者游瓊華／台中報導

網紅團體「含羞草日記」團長草爺（江治緯）日前到台中參加廟會活動，卻發生工作人員疑似卡到陰，情緒失控，甚至一度出手要攻擊草爺情況。經紀人透露：「被附身員工體質變成便利店，外靈容易入侵。」民俗專家廖大乙指出，這種狀況就是中邪，推測工作人員生肖為虎、猴，今年犯太歲，或是睡眠不足、磁場偏弱，建議多去拜關公廟或是布施。

▲▼永和發生分屍命案。（圖／記者陳以昇攝，下同）。（圖／廖大乙提供）

▲草爺員工參加廟會疑「煞到」，民俗專家廖大乙：這些人最容易卡到陰。（圖／資料照片）。

▲▼草爺員工疑似中邪。（圖／草爺經紀人提供）

▲草爺員工疑似中邪。（圖／草爺經紀人提供）

廖大乙指出，中邪的人會出現瘋狗目，認不出眼前的人、怒罵對方三字經，也就是「卡到陰」。廖大乙也提到，除了犯太歲之外，還有三種人容易被煞到，包括常熬夜睡眠不足，體弱多病、身體虛弱的以及不常曬太陽的人，就很容易煞到，該名工作人員應是近來常熬夜、氣運不佳，又遇到廟會活動，可能因此吸引其他靈附身。

草爺透過經紀人回應表示：「廟方人員說助理天眼已開，所以可以感受到周遭環境，建議他要常去廟修行，才不會容易有外靈入侵。」另外，草爺強調：「有些報導有寫到該名工作人員有出現攻擊我的行為，再次透過文字澄清，該名工作人員並沒有出現任何攻擊行為，廟方人員也有即時的處理，事後也恢復正常了。」

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