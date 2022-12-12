70歲夫妻鐵鎚砸死臥病女兒！廁所客廳全是血漬　她掙扎後仍慘死

▲香港一對老夫妻疑不堪長期照護壓力，拿鐵鎚砸死臥病女兒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

香港日前發生一起人倫悲劇，一對70多歲老夫婦疑不堪長期照顧臥病在床的47歲女兒，11日凌晨趁女兒睡覺時用鐵鎚猛砸，造成女兒傷重不治。警方趕到後，發現死者倒臥在客廳，臥室及廁所均留有血漬，頭部及頸部有鈍器造成的傷痕，除了夫妻及死者外，無其他人入侵或打鬥痕跡，夫婦2人被依謀殺罪逮捕送辦。

綜合港媒報導，香港警方11日凌晨1時許接獲民眾通報，稱慈雲山一處公寓民宅內有人受傷昏迷，警方趕到後，發現一名47歲女子倒臥在客廳，送醫搶救後仍傷重不治。

警方現場蒐證發現，死者頭部及頸部有鈍器造成的傷痕，被發現時倒臥在客廳沒有意識，但臥室及廁所均留有血漬，相信死者曾經有掙扎，由於現場只有死者一家三口，無其他人入侵或打鬥痕跡，除了查扣鐵鎚、血衣和多件染血物品外，夫妻2人也被列為重大嫌疑人帶回偵辦。

警方調查，夫婦2人育有3名子女，長子沒有同住，長女事發時不在家，次女（死者）5年前患有嚴重腸疾及憂鬱症，住院數年，直到前幾個月才出院，長期臥病在床，飲食起居均由年邁的父母照顧。

夫婦2人12日被警方指控謀殺，詳細殺人動機待進一步釐清。

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