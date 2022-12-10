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獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門忍不住放聲大哭

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆一名獨居老人受困自家收納箱4至5天，直到鄰居驚覺數日不見老翁人影，才趕緊報案。員警破門而入後，老翁得知獲救，不禁嚎啕大哭，所幸經送醫後並無大礙，僅因數日未進食，身體較為虛弱，是不幸的大幸。

基隆市警察局第四分局中山派出所9日上午接到鄰居報案，稱西定路248巷內一名獨居的82歲郭姓老翁已近5天沒出門，且屋內也未傳出動靜，擔心發生意外，因此想請警方到場關懷查看。

▲▼獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門忍不住放聲大哭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警員敲門呼喚未獲回應，一度打算放棄，後來聽到微弱呼救聲，立刻找消防局破門。（圖／記者郭世賢翻攝）

警員林佳勳獲報到場後，敲門、輕喚許久皆未獲回應，正打算放棄時，突然聽到屋內傳出微弱的呼救聲，立刻通報消防局到場協助破門。

一行人入內後，只見郭姓老翁癱軟仰躺於一只塑膠收納箱內，無法動彈，且傳出陣陣惡臭。正當警消人員直覺情況不妙時，老翁因獲救不禁嚎啕大哭，才讓在場眾人瞬間放下心來。

▲▼獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門忍不住放聲大哭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲老翁受困塑膠收納箱4至5天，見到警消當場放聲大哭。（圖／記者郭世賢翻攝）

經員警安撫，老翁才娓娓道來，稱近日整理家務，不料一時重心不穩，踉蹌往後倒，結果就這麼剛好跌進收納箱內動彈不得，期間無法飲水、進食，身體愈來愈虛弱，也無法求援，便溺都在收納箱內。

救護人員初步檢查後，確認老翁僅因受困收納箱無法進食，導致身體虛弱，其餘狀況良好，最後在林姓警員陪同下，搭救護車就醫，在醫院休養診治。

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