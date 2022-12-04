感謝醫護公益音樂會　台北愛樂演繹台灣民謠動人心弦

▲感謝醫護音樂會捐贈儀式。（圖／和成文教基金會提供）



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疫情趨緩，台灣各界藝文展演活動也開始熱絡，為了向勇敢堅守前線的醫護檢人員們致上敬意與謝意，和成文教基金會於12/3舉辦了「吾鄉吾土台灣民謠交響詩‧和成九十感謝醫護公益音樂會」， 由指揮家林天吉老師與蘇慶俊教授，帶領台北愛樂管弦樂團、福爾摩沙節慶合唱團，以及四位聲樂家，在國家音樂廳演繹耳熟能詳的台灣名謠，包括了雨夜花、望春風、望你早歸、春風歌聲、牽阮的手、舊情綿綿、思慕的人，熟悉的旋律令人回味無窮。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明表示，「因為戰士沒有選擇戰場的權利，戰士也沒有選擇戰死在哪裡的權利，救病扶傷是醫師的天職，我們沒有任何逃避。」護理師公會代表紀淑靜說，「從三年前疫情開始，我們守護著國門，從清零到共存，清零的過程裡面，只要有一個就要開始追蹤，我們要守護著國門，只要國門一進來，每一個都要去清零」，道出了護理師的辛勞。她也分享「這是我們的使命也是天命，不能因為一個疫情把我們打敗，我們永遠站在第一線守護著大家守護著健康。」這場音樂會所得也全數捐贈給醫護檢相關團體，感謝醫護人員的辛勞。

而即將在12/10登場的「2022高雄捷運公益交響音樂會」，也讓許多音樂迷相當期待，今年以「Best Collection of Miyazaki」為主題，將於高捷R9中央公園站內廣場，由南台灣交響樂團、長笛姐姐、白月心宿、月城九曜等團體，演奏包括天空之城、神隱少女、魔女宅急便、龍貓等多首宮崎駿動畫名曲，在歲末年終時，用音樂溫暖所有人的心。現場愛心節目單義賣餘款，將全數捐贈公益團體，歡迎民眾一起做愛心。