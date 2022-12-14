太玄宮喊告「乩童甩巴掌」影片誹謗　律師解答了

▲太玄宮宮主出面質疑網傳乩童打人影片疑遭後置，涉嫌違反《著作權法》及加重誹謗罪。（圖／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，被民眾拍下墨龍中壇元帥起乩降駕時，狠甩一旁女執事巴掌的影片，並且上傳網路引發爭議，太玄宮14日開記者會澄清，並揚言將控告拍攝者涉嫌違反《著作權法》以及加重誹謗等罪，但律師鍾維翰認為，民眾攝影紀錄眼前所見的廟會活動，呈現事發經過，並無捏造事實，應該不會構成刑事犯罪。

網友拍攝的影片中，1名乩童穿著繡有「墨龍中壇元帥」的服裝，似乎正在等待神明降駕，旁邊有3、4名穿著頭份太玄宮服裝的男女在幫忙著裝，此時乩童突然出手打了1名短髮女子，巴掌聲響被錄下，女子整個人轉了大半圈，接著一直低頭揉眼睛，並趕緊退到一旁，其他人則繼續忙著工作，只有1名阿伯上前關心。

▲自稱當事人宋姓女子表示沒有被打巴掌，只是被揮到眼鏡，臉上傷勢是鏡框造成的。（圖／記者邱中岳攝）

消息傳開後引發網友憤怒，就連宮廟的臉書粉專也遭到留言洗版，太玄宮廖姓宮主14日下午率領工作人員召開記者會，強調影片遭人惡意剪輯，甚至後製加音效，嚴重影響了太玄宮的名譽，另外，拍攝者在沒有經過廟方同意之下拍攝畫面，後續將針對拍攝者提出侵害《著作權》、妨害名譽、加重毀謗罪等罪。

對此，鍾維翰律師指出，《著作權法》要保護的是具有獨創性等創作，而這段影片活動看來與其他廟會活動沒有什麼不同，雖然廟方表示曾制止民眾拍攝，但在公開場合拍攝公開活動，進而公開影片內容，並無不妥。

至於影片內容，其實就是現場人可親眼見聞的事發經過，並無捏造不實事項毀損他人名譽的問題，除非能證明影片有遭剪輯、竄改揮手打人與女子傷勢等情形，否則對於可受公評的廟會活動錄影紀錄並公開，也不會構成妨害名譽罪章中的加重誹謗罪。