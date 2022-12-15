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新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊

記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗頭份太玄宮墨龍中壇元帥起乩降駕，怒賞女信徒一巴掌引起熱議。雖然太玄宮召開記者會強調絕無打巴掌，都是影片被惡意剪輯，揚言要提告拍攝、上傳影片的民眾。然而，另一視角的影片於記者會後曝光，網友看到乩身用力一擊打出的巨響說，「來，我們再來看看宮廟又要怎麼說」。

有網友14日深夜在臉書社團「爆料公社」貼出事發當下的另一個視角酸說，「另一個視角，所以這個攝影師也剪輯過的意思囉？」畫面顯示，女信徒靠近幫忙時，後方的女子不斷大叫「快點啦！動作啦！」

▲▼新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊。（圖／翻攝爆料公社）

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▲▼太玄宮乩童揮手一擊，在女信眾的臉上打出聲響。（圖／翻攝爆料公社，下同）

▲▼新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊。（圖／翻攝爆料公社）

此時，乩身的右手突然往後，再向前打在女信徒的臉上，頓時聽到一陣「啪」的悶響，將女信徒打退了好幾步，幫忙乩身綁頭巾的男子也因乩身的動作而震了一下。被打後，女信眾立刻摀著臉、揉眼睛退到一旁，用手撫摸自己的傷勢，她原來的位置也改由另名女子上前幫忙。

網友看完紛紛留言，「會自己綁頭帶的乩身，我倒是第一次看到」、「好奇到時候上法庭的是乩身還是太子？」「可悲的是被打的人還出來說是誤會一場，迷信真的害死人」、「這個告下去要開法庭還是天庭」、「早點認錯有這麼難嗎」、「這個音效合成的好逼真喔（？」「沒差啊，一個願打一個願挨，沒毛病。受害者還可以出來澄清，都是自己的問題」、「神職人員公然說謊狡辯，侮辱了神明」。

▲▼新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊。（圖／翻攝爆料公社）

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