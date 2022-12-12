　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小三「生完2胎」過世！爸硬逼母當孩子媽…拒絕竟被罵爆

媽媽不願接受當小三孩子的媽媽，竟反被爸爸責怪。（示意圖／PIXABAY）

▲原PO媽媽不願接受當小三孩子的媽媽，竟反被爸爸責怪。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婚姻中出軌事件層出不窮，但小三死後卻要前妻當孩子的媽，似乎有些情緒勒索。一名16歲高中生抱怨，爸爸與小三生了2個小孩，結果小三在生完第2胎後不到一年就過世，怎料到爸爸和爸爸的家人，居然一直要媽媽當2個小孩的母親，不願接受還反過來怪他們，讓她覺得超傻眼。

原PO在Reddit透露，爸媽結婚後生了她與哥哥，但之後爸爸搞婚外情，2人因此離婚；而11歲的Ellie是爸爸與小三婚外情的孩子，沒多久他們又生了第二胎Tommy，不過生完小孩不到一年，小三就過世了，孩子由爸爸及爸爸家人一起幫忙照顧，大家試圖彌補孩子們沒有媽媽的遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，在小三死後，爸爸多次要求前妻，也就是原PO媽媽要將2個孩子納入生活，並且成為2個孩子的媽媽，但媽媽始終沒有答應；隨著年齡增長，Ellie和Tommy開始表露出沒有媽媽的負面情緒，會悲傷、沮喪，甚至嫉妒他們有媽媽，當知道媽媽要帶他們出去度假時，也會想跟，並且希望他們能夠與他們分享自己的媽媽。

事實上，這些年來，爸爸的親戚也會問，是否介意媽媽對2個孩子敞開心扉，導致媽媽不接受2個孩子。對此原PO回應，才不是這樣，而是2個孩子又不是媽媽的孩子，憑什麼要媽媽無條件接受、照顧他們，這樣做是沒有意義的。

怎料到爸爸的親戚卻覺得，他們兄妹倆明知道2個孩子被冷落、渴望母親，為什麼不願幫忙、不願放低姿態。一席話讓原PO傻眼，忍不住回嘴，「爸爸在選擇跟外面的女人搞婚外情且讓對方懷孕之前，就應該考慮到這點，怎會在發生事情後，反過來怪前妻呢？」

不少人看完後也相當忿忿不平，紛紛留言「2個孩子需要被告知他們的母親是家庭破壞者，而他們的父親是騙子」、「他顯然在為2個孩子找現成的媽媽，因此跑去騷擾前妻和他們共同的孩子」、「你媽媽對那些孩子沒有任何責任」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
家政阿姨天天「偷吃」　雇主看見「口水一幕」：差點吐了
最兇太子降駕狠搧女信徒巴掌！　網友怒嗆：「問事要帶安全帽？」
辣妹實況主收神秘大禮　竟有「214萬、iPhone和電擊槍」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
肝膽名醫「天天愛吃1物」罹肝癌！　學生驚：腫瘤破掉出血了
快訊／小玉賣換臉A片關5年半　判賠黃捷100萬
快訊／台中死亡車禍！　男騎士逆向遭撞死
快訊／王鴻薇對戰吳怡農　最新民調曝
蒙面黑衣男囂張開6槍　轟民宅影片曝光
「只要答應1條件」爸媽就贊助100萬頭期款！　一票人搖頭
世足最美1幕！摩洛哥前鋒牽媽媽「球場共舞」　背後故事超感人
《初戀》台灣連7天奪冠　佐藤健鞠躬感謝！爆2拍攝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

互惠通關再下一城！台德簽訂互惠機場自動通關服務

腳傷未有公開行程　陳吉仲臉書重砲澄清「水產禁令」

跨年倒數！王必勝：演唱會屬高風險場合　建議全程戴口罩

雲林文蛤暖冬暴斃！4.5甲養殖區採收剩空殼　養殖戶500萬化烏有

北一女樂儀旗隊赴美「超殺紅眼班機」　校長隨行課業輔導

全台急凍！王必勝示警：氣溫下降隔周「流感可能比較厲害」

逆風幫理科太太說話！女作家「筆記內容全看過」：真情流露不容易

疫情連4天上升！王必勝點2關鍵：防疫措施寬鬆「不可能清零」

「新一波疫情不會比第二波高！」王必勝說明本土維持萬例2大原因

確診數僅下降0.5%！王必勝：上周應是谷底　疫情是否反轉待觀察

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

飼主逝世留下黏人「類比特犬」　愛媽接手照顧2年仍等不到家

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

互惠通關再下一城！台德簽訂互惠機場自動通關服務

腳傷未有公開行程　陳吉仲臉書重砲澄清「水產禁令」

跨年倒數！王必勝：演唱會屬高風險場合　建議全程戴口罩

雲林文蛤暖冬暴斃！4.5甲養殖區採收剩空殼　養殖戶500萬化烏有

北一女樂儀旗隊赴美「超殺紅眼班機」　校長隨行課業輔導

全台急凍！王必勝示警：氣溫下降隔周「流感可能比較厲害」

逆風幫理科太太說話！女作家「筆記內容全看過」：真情流露不容易

疫情連4天上升！王必勝點2關鍵：防疫措施寬鬆「不可能清零」

「新一波疫情不會比第二波高！」王必勝說明本土維持萬例2大原因

確診數僅下降0.5%！王必勝：上周應是谷底　疫情是否反轉待觀察

互惠通關再下一城！台德簽訂互惠機場自動通關服務

歐伊系餒！「日本全家限定巧克力」來台灣了　一包不到75元

民調輸王鴻薇8％　吳怡農：繼續努力，再接再厲

「盼兩岸解封恢復人民健康交流」　總統府：小三通仍要評估

摩洛哥海外球員立功！　航空公司：半決賽前「加開30航班」飛卡達

恐嚇小黃運將+友人住處鳴槍　宜蘭囂張男3天內2度持槍犯案　

雪白地毯踩出萌萌小腳印　爸遛狗「難以欣賞」曝真實心聲

想衝台中跨年「看周興哲、八三夭」　一瞥住宿價吐血：殺回台北

台東最美星空北上打造限定展　3大贈獎活動還有機會抽機票

最美背影！9旬翁散步自摔慘流鼻血　超暖女警幫推助行車回家

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

生活熱門新聞

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

乘客不會說話「預約2天後搭車」　他1舉動！逼哭千人

耶誕城警戴耶誕帽挨批　新北警局回應了

帶450萬名錶來台　一開行李慘遭沒收

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

4星座佛祖保佑一生　總是逢凶化吉

全台急凍恐探10℃↓　最強冷空氣灌頂時間曝

男生抱抱怕勃起　女生「想什麼」答案超意外

耶誕城警察戴耶誕帽挨批　「尊嚴都沒了」

日雞蛋1顆5元　收入卻是台灣2倍

午仔魚突被禁銷？他曝2關鍵：政府都沒責任嗎

「全台有雨」時間曝　寒潮爆發急凍8℃

更多熱門

相關新聞

2023年「5星座運氣好到爆」！獎金連發、薪水看漲

2023年「5星座運氣好到爆」！獎金連發、薪水看漲

2022年邁入尾聲，還有不到1個月就將正式迎接2023年。塔羅牌老師艾菲爾透露，「距離2023年到來只剩下不到一個月了，今天開始老師將陸續公佈2023年運氣最好、婚運最強、事業、財運最旺的星座點名」，同時搶先發布2023年運氣最好的星座，讓民眾看看是否享有2023年的大好運。

男子擁「超級抗體」　血液能殺死新冠病毒

男子擁「超級抗體」　血液能殺死新冠病毒

婦遇襲慘成「人彘」　乳房當眾被切下

婦遇襲慘成「人彘」　乳房當眾被切下

媽偷吃25歲鮮肉中了　這張對比照太驚人

媽偷吃25歲鮮肉中了　這張對比照太驚人

12歲男孩和10歲堂妹訂婚　祖父竟這樣說

12歲男孩和10歲堂妹訂婚　祖父竟這樣說

關鍵字：

周刊王Reddit小三

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

想買車要快！　明年全面大漲

鄭家純極品身材「修圖真相曝光」！後製員工抖出八卦

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

正式送別鳳梨哥哥！弟弟痛喊「就當你去旅行」

狂發18張黃牌惹怒梅西！他提前回家

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

更多

最夯影音

更多
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面