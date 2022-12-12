小三「生完2胎」過世！爸硬逼母當孩子媽…拒絕竟被罵爆

▲原PO媽媽不願接受當小三孩子的媽媽，竟反被爸爸責怪。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婚姻中出軌事件層出不窮，但小三死後卻要前妻當孩子的媽，似乎有些情緒勒索。一名16歲高中生抱怨，爸爸與小三生了2個小孩，結果小三在生完第2胎後不到一年就過世，怎料到爸爸和爸爸的家人，居然一直要媽媽當2個小孩的母親，不願接受還反過來怪他們，讓她覺得超傻眼。

原PO在Reddit透露，爸媽結婚後生了她與哥哥，但之後爸爸搞婚外情，2人因此離婚；而11歲的Ellie是爸爸與小三婚外情的孩子，沒多久他們又生了第二胎Tommy，不過生完小孩不到一年，小三就過世了，孩子由爸爸及爸爸家人一起幫忙照顧，大家試圖彌補孩子們沒有媽媽的遺憾。

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原PO表示，在小三死後，爸爸多次要求前妻，也就是原PO媽媽要將2個孩子納入生活，並且成為2個孩子的媽媽，但媽媽始終沒有答應；隨著年齡增長，Ellie和Tommy開始表露出沒有媽媽的負面情緒，會悲傷、沮喪，甚至嫉妒他們有媽媽，當知道媽媽要帶他們出去度假時，也會想跟，並且希望他們能夠與他們分享自己的媽媽。

事實上，這些年來，爸爸的親戚也會問，是否介意媽媽對2個孩子敞開心扉，導致媽媽不接受2個孩子。對此原PO回應，才不是這樣，而是2個孩子又不是媽媽的孩子，憑什麼要媽媽無條件接受、照顧他們，這樣做是沒有意義的。

怎料到爸爸的親戚卻覺得，他們兄妹倆明知道2個孩子被冷落、渴望母親，為什麼不願幫忙、不願放低姿態。一席話讓原PO傻眼，忍不住回嘴，「爸爸在選擇跟外面的女人搞婚外情且讓對方懷孕之前，就應該考慮到這點，怎會在發生事情後，反過來怪前妻呢？」

不少人看完後也相當忿忿不平，紛紛留言「2個孩子需要被告知他們的母親是家庭破壞者，而他們的父親是騙子」、「他顯然在為2個孩子找現成的媽媽，因此跑去騷擾前妻和他們共同的孩子」、「你媽媽對那些孩子沒有任何責任」。

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