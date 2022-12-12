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56歲男子擁「超級抗體」！血液「稀釋萬倍」仍能殺死新冠病毒

美國喬治梅森大學發言人霍利斯，被研究人員發現身上擁有超級抗體。(圖/翻攝自推特)

▲美國喬治梅森大學發言人霍利斯，被研究人員發現身上擁有超級抗體。(圖／翻攝自推特)

圖文／CTWANT

新冠肺炎持續至今已有3年之久，雖然疫苗早已問世，但疫苗並不能完全的殺死病毒，仍然有染疫的風險。而現在有消息傳出，美國喬治梅森大學從一名男子身上發現了「超級抗體」的存在，就算將該男子的血液稀釋1萬倍，仍然能有效地殺死90%的新冠肺炎病毒。

根據《每日郵報》報導指出，會發現這位新冠病毒超級免疫者的存在，是在2020年夏天。當時美國喬治梅森大學的應用蛋白質組學和分子醫學中心的聯合主任利奧塔（Lance A. Liotta）拜託該校的新聞發言人霍利斯（John Hollis）幫忙準備一篇新聞稿，該份新聞稿中呼籲一些曾接觸、感染新冠病毒的民眾，可以協助來參與一項實驗。

而幫忙準備新聞稿的霍利斯就突然想到，之前自己的室友因為染疫而生病，但是自己卻沒有任何的事情，就詢問校方是否能夠參與實驗，而在經過同意後，霍利斯就提供了自己唾液與血液的樣本給學校進行實驗。沒想到利奧塔就這樣有了驚人的發現。

利奧塔發現現年56歲的霍利斯，其血液中擁有大量新冠病毒的抗體，而且它們的效力不會隨著時間而消失。同時，如果將霍利斯的血液稀釋1萬倍，稀釋後的血液仍然有效的殺死90%的新冠病毒。而研究人員也認為，霍利斯的血液或許能夠有效地對付整個冠狀體系的病毒，包含SARS。而報導中也指出，目前世上僅有4人被判定擁有如此特異的體質，霍利斯就是其中一人。

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