一年二度酒駕！9萬罰款拖7年　桃園分署查封透天厝...他秒繳清

▲桃園市陳姓男子於2015年間兩度酒駕遭裁罰9萬元遲遲未繳，桃園分署欲強制執行，火速帶9萬元一次繳清，免於房屋被查封命運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區陳姓男子於2015年間二度酒駕遭裁罰9萬元，屢經催繳卻遲未繳納，經桃園市政府交通事件裁決處移送行政執行署桃園分署強制執行，桃園分署查出陳男名下有房產，卻不願繳納酒駕罰鍰，發文通知告知如逾期未繳納罰款，將查封其名下房屋，陳男接獲通知，今（9）日帶著9萬元現金至桃園分署一次繳清，免除住家被查封危機。

桃園分署指出，59歲的陳姓男子於2015年間在觀音區酒後騎機車遭攔檢，經員警酒測酒精濃度超標，因是陳男同一年內第2次酒駕，遂遭移送機關裁罰9萬元，但陳男卻拖了7年未繳，桃園市政府交通事件裁決處屢次催繳，但陳舊是拒繳，因此移送至桃園分署強制執行。

桃園分署查出陳男名下有1棟位於觀音區透天厝，今年10月31日通知陳男應於指定期限內繳納罰鍰，否則將查封其名下房屋，陳男收到桃園分署通知後，趕緊致電桃園分署，因其在1年內二度酒駕，駕照已被吊銷，且自吊銷之日起，3年內不得重新考領駕照，只能在觀音住家附近工作，如果桃園分署再查封名下房屋，鄰居很快就會發現他酒駕事實會很沒面子，承諾今（9）日會籌款繳清罰鍰，果然今天上午帶著9萬元到桃園分署現場繳清罰鍰，免除房屋遭法拍命運，陳男直呼酒駕差點毀掉他人生。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕，若收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿心存僥倖心態，以免財產遭到強制執行再來後悔。

【更多新聞】

►鄭文燦表態不選！全力支持賴清德選黨主席：2024唯一人選

►人妻臥房偷裝針孔 錄到老公與小三滾床單！妨害秘密代價曝

►右側超車害騎士摔車昏迷 家屬PO網求真相...警傳肇事者到案