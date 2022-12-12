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社會 社會焦點 保障人權

不爽被叭！水泥預拌車逼車開窗飆罵　駕駛報警討公道

▲汐止大同路一段發生水泥預拌車逼車事件，警方受理報案後將傳喚司機到案。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止大同路一段發生水泥預拌車逼車事件，警方受理報案後將傳喚司機到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區大同路一段、新台五路口在9日下午14時許發生一起水泥預拌車惡意逼車事件！當時一輛自小客車與水泥預拌車發生行車糾紛，肇因小客車因兩車行車路線過近，向預拌車按喇叭示警，引起預拌車司機不滿，追上小客車搖下車窗怒罵，小客車駕駛楊男（45歲）認為遭對方恐嚇，報警請求協助。

汐止警方表示，轄區社后所證實，警員當時接獲民眾楊男報案，兩車發生行車糾紛，水泥預拌車司機在大同路一段286巷口往汐止方向駕駛車輛上前逼車，並搖下車窗碎念，楊男心生畏懼表示遭到對方恐嚇，故至派出所報案。

▲汐止大同路一段發生水泥預拌車逼車事件，警方受理報案後將傳喚司機到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止大同路一段發生水泥預拌車逼車事件，網友透過臉書社團發文反映。（圖／記者張君豪翻攝）

當事人事後也將行車紀錄器影像上傳臉書社團「汐止集團」向當地居民致歉，當事駕駛表示，當時因為遭到逼車，只好緊急轉彎駛入台灣科學園區，導致影響到後方機車騎士用路，「也感謝後車司機，立馬提供此影片讓我好去社后派出所報案以及做檢舉達人。」

對此行車糾紛，汐止警方表示目前依規定受理報案，並請偵查隊調閱該水泥預拌車公司所屬排班表、釐清涉案駕駛相關資料，將傳喚該起當街逼車的危險駕駛到案說明。

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