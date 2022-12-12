南警動員威力掃蕩！人口販運、世足簽賭、肅槍販毒犯罪全都抓

▲台南市警局威力掃蕩，破獲人口販運、世足簽賭、肅槍販毒等犯罪，偵訊後全都依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局自12月起執行警政署全國同步威力掃蕩專案行動，動員所有分局及外勤刑事、保安大隊警力，全面針對販毒、詐欺、持槍暴力犯罪集團強力查緝，破獲人口販運、世足簽賭、肅槍販毒，犯罪集團等，全部依法送辦。

警方共查獲人口販運集團1件5人兼經營世足簽賭站，起獲賭資新台幣約63萬元；毒品案16件30人，查扣各級毒品總計3萬2216公克；非制式手槍1把、子彈4顆；提款車手3件3人，查扣提領詐欺金額160萬元及攔阻詐騙35件，攔阻金額共1266萬743元等，展現維護治安決心。

市警刑警大隊偵六隊經追查柬埔寨詐騙集團，鎖定陳姓主嫌為首之人口販運集團，以短期高薪、單純文書打字工作等誘騙國人出境至柬埔寨工作，該集團分工細密，採「一條龍服務」，從訂購機票、辦理護照、安排住宿及派車接送至桃園國際機場搭機出境，抵達柬埔寨後由該地犯罪集團接手，隨即收繳其護照、手機控制其行動自由，從事境外網路詐騙之勞力剝削工作，如有不從，就囚禁「小黑屋」，以棍棒及電擊棒毆打凌虐！

刑警大隊偵六隊會同第五、第六分局及台北、高雄市、移民署南區事務大隊等友軍單位，兵分多路展開緝捕行動，陸續拘提陳嫌等5人到案，一舉瓦解該人口販運集團。另偵辦過程「槓上開花」，在陳嫌台南市南區住處查獲經營「2022年卡達世界盃足球賽」簽賭站，起獲賭資現金約63萬元、電腦等相關設備及點鈔機等，世足賽開幕迄今已累積賭資金額達千萬元以上，隨個賽事即將迎來最後高潮，每日平均下注金額達百萬元以上，全案依組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法詐術使人出國及賭博等罪嫌移送台灣台南地方檢察署偵辦。

刑警大隊毒品查緝中心溯源追緝吳姓男子為首的販毒集團，月前接獲情資吳嫌因毒品案通緝中，更加有恃無恐從事販毒，經報請台南地方檢察署王檢察官宇承指揮偵辦，經布線、跟監、蒐證，於12月8日集結永康分局偵查隊、保安警察大隊特殊任務編組共同持台灣台南地方法院核發搜索票查獲安非他命7包、大麻14包、一粒眠4165粒、愷他命19.91公克、混合型毒品咖啡包44包。

警政署署長黃明昭，11日下午並前往台南市警局召開「1110專案」會議，會中勉勵員警辛勞，並指示再接再厲將犯罪集團的脈絡調查清楚，務必全力將槍手及幕後操縱人員全部繩之以法，絕無任何政治壓力，依證據連結一定偵辦到底，決不鬆手，請員警全力以赴，警政署絕對支持。台南市政府警察局局長方仰寧表示，本局掃蕩專案將會持續進行，積極查緝詐欺、毒品、黑幫、槍械等各類犯罪，以淨化治安，維護優質社會環境，讓民眾能安心生活。