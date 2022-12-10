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大陸 大陸焦點 特派現場

陸再禁台啤、金門高粱！連黑松、維他露也都「暫停進口」

▲▼ 台啤、黑松沙士、啤酒、汽水。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲黑松沙士。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海關總署日前無預警禁止台灣午仔魚、秋刀魚等水產品進口，今（10日）再傳出禁止台灣酒類、飲料進口，包含台灣啤酒、金門高粱、臺虎金釀、金車噶瑪蘭威士忌等。至於產品被禁的原因，目前台商圈眾說紛紜，未有正確答案，但猜測應該與水產品的情況差不多，因此會先嘗試補件。

查詢大陸海關總署網站可發現，台灣註冊的酒產品類別中共有28項，其中有11項顯示為「暫停進口」，包含金門酒廠、臺虎精釀、台灣菸酒、金車股份、雲山酒廠、傳奇酒業、緻品國際等。

飲料類別中則有上百項顯示為「暫停進口」，包含黑松股份、泰山企業、維他露食品、統一企業、京都念慈菴藥廠，以及大西洋飲料等。

▼台灣啤酒。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼ 台啤、黑松沙士、啤酒、汽水。（圖／記者蔡紹堅攝）

據了解，此次被影響的公司之中，有許多在兩岸都擁有高知名度，像是生產金門高粱的金門酒廠、生產台灣啤酒的台灣菸酒、生產黑松沙士的黑松股份，以及生產蘋果西打的大西洋飲料。

對於產品被禁的原因，目前台商圈眾說紛紜，尚未有一個正確的答案，但猜測與水產品的情況應該差不多，因此大多會先嘗試補件。

另外，也有台商直言，被禁的產品不只水產品、酒類與飲料，實際上更多，幾乎所有食品類別都有廠商中標。根據台商提供的資料，除了水產品全軍覆沒以外，其中被禁的產品類別還包含食用油、包餡麵食、堅果類、未烘培咖啡豆可可豆、保健食品等，光是8月至11月18日，就有2199個品項被暫停進口，受影響率高達68%。

▼蘋果西打。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼蘋果西打。（圖／記者林敬旻攝）

對於台灣水產品被禁，大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日晚間表示，部分台灣輸大陸食品企業註冊信息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊，「這是正常的食品安全監管措施。希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊信息。」

朱鳳蓮指出，為落實《食品安全法》及其實施條例等規定，海關總署於2021年4月發佈《進口食品境外生產企業註冊管理規定》（海關總署第284號令），自2022年1月1日起實施，「該規定優化了註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理，明確了企業主體責任和所在地主管部門監管責任，也有利於保障消費者食品安全。」

朱鳳蓮強調，有關主管部門已通過既有聯繫渠道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊，已按要求更新註冊信息並審核通過的企業一直對大陸保持正常出口，所謂「無預警禁止進口」純屬刻意炒作。

▼大批酒類、飲料被暫停進口。（圖／大陸海關總署）

▲▼陸再禁台啤、金門高粱！連黑松、維他露也都暫停進口。（圖／大陸海關總署）

▲▼陸再禁台啤、金門高粱！連黑松、維他露也都暫停進口。（圖／大陸海關總署）

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