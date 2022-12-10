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台灣酒類遭大陸「暫停進口」　金門酒廠：暫時不影響營運

記者林名揚、翁子皓／金門報導

大陸海關總署昨（9）日突然將一些台灣酒、飲料類品項列為「暫停進口」，其中包含金門酒廠、台灣菸酒、臺虎精釀、黑松等。對此，金酒公司表示，金酒公司將以最快速度完成文件更新，目前金酒廈門子公司皆有相關安全庫存的準備，不會影響業務及營運。

▲▼針對金酒遭陸方列暫停進口一事，金酒表示會盡快補足文件，且廈門子公司皆有庫存。（圖／記者林名揚翻攝）

▲針對金酒遭陸方暫停進口一事，金酒表示會盡快更新文件，且廈門子公司皆有庫存。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼針對金酒遭陸方列暫停進口一事，金酒表示會盡快補足文件，且廈門子公司皆有庫存。（圖／記者林名揚翻攝）

金酒公司表示，中國大陸海關日前變更部分企業進口申請狀態為「暫停進口」，其中酒類的部分，全台共有11筆註冊編碼更改為暫停，也包含台菸酒與金車等，目前大陸海關雖還未正式回覆，但據悉為文件資料不符合陸方要求，金酒公司將以最快速度完成文件更新。

金酒公司還說，金酒不是第一次碰到這樣的事，過去也曾發生過2次類似的經驗，當時都在1、2個星期內就補足文件，不至於對營運與業務產生影響。

金酒公司指出，中國大陸海關自2022年起實施「在華註冊編號」新制，金門酒廠實業股份有限公司在 2021年12月28日即取得大陸海關核予在華註冊編號，今年3月份陸方要求金酒公司，在4月30日前補提產品原料來源地及非來自日本10縣市聲明，當時金酒公司在4月中旬快速完成提送，國庫署於5月6日函轉衛生福利部食品藥物管理署，食藥署於同月9日，透過海峽兩岸食品安全協議管道協助傳送予中方。陸方今年8月1日向金酒公司提出「產地聲明等檔相關標識及文字不符合要求」，要金酒公司改善，金酒公司也隨即補送文件，化解危機。

金酒公司表示，及至稍早出貨為止，金酒公司2022年全年輸陸出貨都尚未受到限制與影響，都能正常供應廈門子公司的需求量與安全庫存備貨，金酒公司亦均能依據貿易規範完成所需文件的準備，未來如面臨海關不定期的要求變更，金酒公司也會最快的速度來排除問題。

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