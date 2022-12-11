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快訊／金門高梁遭禁！陳玉珍今出院明就赴陸磋商　「真的等不起」

▲金門酒廠。（資料照／記者李毓康攝）

▲金門酒廠。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸日前除禁止我國105家水產業者產品輸入外，連被金門視為經濟命脈的高粱酒也遭開鍘。對此，才因病入住台大醫院的金門立委陳玉珍，今（11日）宣布明早赴陸，要跟當地有關部門面對面磋商；陳也說，小三通的重啟或金酒銷往大陸，都是攸關金門長遠發展的大事，真的不能等也等不起。

陳玉珍11日下午在臉書表示，她因爲胰臟發炎，住了整整一個星期的台大醫院，一出院，就接獲金酒被大陸「暫時禁止進口」的訊息。她說，到底哪裡卡關，沒人說的準，莫衷一是，心想著唯有親身走一遭，才能設法找到解套的可行方案。

「近來不管是小三通的重啟，或是金酒銷往大陸，都是攸關金門長遠發展的大事，真的不能等也等不起！」陳玉珍指出，經與大陸相關涉台部門聯絡，她決定應邀親自前往大陸，當面坐下來，面對面溝通磋商。

陳玉珍透露，明早出發，陸方同意給予綠色通道，讓她可直接與有關部門立即進行開會研商後即返台。她表示，明知前方道路困難險阻，背後也可能遭人萬箭穿心，但追求真理及幫金門解決問題的熱忱是我不變的信念。願此行能有圓滿的答案。

陳玉珍也強調，與其坐而言，不如起而行，多溝通、少誤解，希望有好的結果。

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