桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」！今凌晨4點起斷水

▲桃園4.8萬戶將大停水。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者許力方／綜合報導

台水公司第十二區管理處為辦理板新廠高壓、特高壓電氣設備定期檢驗，針對新桃園市桃園區22里、龜山區1個里、龜山工業區等約4萬8120戶，共停水16小時，從今天凌晨4點起至晚上8點施工，配合年度定期檢查。

桃園市府經發局公告，今天（12日）配合台水十二區「年度板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗」桃園區、龜山區實施停水。

●停水區域：

桃園區／寶山里、建國里、春日里、福安里、青溪里、福林里、南門里、忠義里、雲林里、大業里、大樹里、大豐里、豐林里、大興里、三民里、朝陽里、成功里、玉山里、東山里、東門里、萬壽里、大林里。

龜山區／山德里。山鶯路雙號側、山鶯路1、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄，龜山工業區：縱貫鐵路以西桃園後站方向。

●停水時間：

12月12日4時起至12月12日20時止，共16小時。

●停水注意事項：



停水前請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。



停水期間

（一）停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

（二）如未關閉抽水機電源：

1、馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

2、易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

（三）建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，

請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

（四）水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，

以免停水時因虹吸作用產生二次污染。



復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。



免付費服務電話：1910 桃園服務所：03-3346128

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