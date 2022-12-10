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神秘聖誕老摳摳「降肉」華泰名品城聖誕村！秒被鐡粉認出送精品皮夾不手軟

▲全台最有聖誕氣氛之一的華泰名品城，近來有位神秘的聖誕老公公帶著禮物袋狂灑小禮物！（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

距離聖誕節還有幾天的時間，不免俗的全台最有聖誕氣氛之一的華泰名品城，也換上了最應景的擺設，但是呢？從逛街的人群中，卻傳來一陣陣Hohohoho的笑聲，一位神秘的聖誕老公公走了出來，手裡還帶著禮物袋狂灑小禮物，仔細一看不就是知名YouTuber廚佛Fred嗎？原來他今天是想測試看看自己的人氣，喬裝成聖誕老公公看粉絲認不認的出來！另一方面是體驗一下聖誕節的氛圍和浪漫，而且又聽到因為疫情而停辦一年的華泰名品城聖誕村「聖誕市集」以及聖誕限定的神秘新活動強勢回歸，所以當然要來這朝聖一下囉！
▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）

▲知名網紅前進華泰名品城化身為聖誕老公公，被小孩誤認為聖誕老摳摳？
▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）

▲天下沒有免費的禮物，想要拿獎品就必須強迫訂閱Fred的YouTube頻道。

一開始Fred準備了很多小禮物要送來到華泰名品城民眾，受到小朋友的熱情歡迎，不到五分鐘準備的禮物就完全送完；送完小禮物後，就開始執行今天的任務，這次的任務很簡單，就是要找出認出Fred的三組鐵粉，就帶他們去華泰的專櫃挑選專屬的聖誕禮物，還不到五分鐘，就有一組情侶認出Fred，當然我們的主角說到做到，就帶了他們兩個想去的Polo專櫃，挑選了二件情侶白Ｔ送給他們，而在精品店的門口，Fred更是大膽提議：「這次如果真的被粉絲遇到，就帶他們去精品店買禮物」，果然一位忠實粉絲帶全家人一起逛華泰名品城，看到Fred就立馬衝上來，直說：「你不是聖誕老公公，你是Fred」，鐡絲的眼力果然無懈可擊，而Fred也選了一個精品皮夾送給了粉絲的家人，最後一個名額，則是獻給了跟他一起工作的夥伴，帶他們去買了喜歡的衣服，而當今年特有聖誕狂歡大遊行的響起時，也為了這次製作單位安排的聖誕任務，揭下了完美的落幕。
▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）

▲首先認出Fred情侶組，Fred送他們兩件Polo的情侶白T恤。

 
▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）

▲在精品店門口，認出Fred的真粉絲，當然就帶他們去精品店去買禮物囉！


▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）

▲最後一個名額，Fred選擇帶工作夥伴去買他們想要買的衣服。

談到這次任務時，Fred表示一直以來華泰名品城的聖誕氣氛非常的濃厚，所以扮聖誕老人就完全無違感，其中有幾個聖誕造景讓他印象深刻，像是：一期廣場上的美式快餐店大開「耶誕驚喜派對」，古董車上還可以看到搬運聖誕樹的聖誕老人，而且快餐店裡面這次特地還開放內部參觀；二期的復古美式保齡球場，也悄悄換上了聖誕擺飾，三期「聖誕老公公的秘密基地」，可以看到聖誕老公公一會兒撅起屁屁，爬到樹底裝飾聖誕樹，這些小巧思都還挺吸睛的！

▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）

▲一期廣場上的美式快餐店大開「耶誕驚喜派對」，這次特地還開放內部參觀。


▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）

▲二期的復古美式保齡球場，也悄悄換上了聖誕擺飾。

聖誕節來華泰名品城最有氣氛就是飄雪啦！不過與去年不同就是大家期待的「飄雪聖誕市集」重出江湖，共有37攤人氣品牌與美食任你挑選，其中「職男の捲店」的肉桂捲，裡面滿滿的肉桂香味，也讓Fred讚不絕口，wowffles別出心裁的鬆餅，多層次的口感，也是一絕！這次出任務的時間是週六，剛好遇到每週六與聖誕節當天才舉辦的「聖誕狂歡大遊行」，許多聖誕角色將在園區帶來熱力四射的歌舞表演，現場還有驚喜小禮物可以拿，怎麼可以缺席我(Fred)這個聖誕老公公呢？當然要跟他們一起跳舞呀，我跟這些角色們在一起遊行可說是一點都無違合感呀！像這樣一整天的聖誕任務企劃，時間一下就過去了！只能說聖誕節來華泰名品城，有的吃、有的玩、有的看，重點還有的買，現場不但祭出優惠外，也新增了17間全新品牌，許多品牌也因應聖誕節推出許多聖誕優惠商品，不論是買給自己的或是交換禮物，在這邊通通一站買齊，偷偷跟你們說12/12-12/25，只要消費滿30,000，還可以兌換獨家的聖誕禮盒，只能說來到華泰名品城，從早到晚處處都有驚喜呀！

▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）
▲Fred試吃「職男の捲店」滿滿的肉桂香味，也讓Fred讚不絕口。

▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）
▲Fred混到遊行中，完全就是工作人員來著。

▲▼ 華泰名品城,聖誕村,聖誕節,桃園,精品,皮夾,廚佛,Fred 。（圖／擷取自影片）
▲這次新增的聖誕狂歡大遊行，也是非常值得觀賞的活動之一唷！

更多相關資訊，請參考：
GLORIA OUTLETS華泰名品城 官網 https://www.gloriaoutlets.com
GLORIA OUTLETS華泰名品城 臉書粉絲團 https://www.facebook.com/GLORIA.OUTLETS

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