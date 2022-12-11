為結紮仿造妻子簽名！2寶爸挨告喊冤　她親曝傻眼真相

▲人夫偽造妻子簽名跑去結紮，竟是為了避免小三再度懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／桃園報導

桃園一名張姓人夫2013年到大陸工作卻偷吃，讓小三懷孕又墮胎，當時因通姦除罪化而免於入獄，但為了避免讓小三再度懷孕，張男竟偽造妻子簽名跑去結紮，結果遭依偽造文書罪判刑4月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，張男曾經為大學教授，被解聘後2013年轉往大陸考取博士學位，同年在當地外遇一名劉姓女子，懷孕後墮胎，正宮小琪（化名）得知後氣得提告，但因2020年通姦除罪化，張男免負刑事責任，民事部分仍判賠10萬元。

為了避免小三又懷孕，張男決定結紮，2015年模仿小琪字跡在手術同意書上簽名，直到小琪2018年翻找女兒的疫苗證明書時，意外翻出2件文件上的簽名遭張男偽造，跑到警局提出告訴。

張男辯稱，小琪從2001年開始就常常督促他去結紮，假造簽名都有獲得對方同意，辯護人則稱，手術後2人曾發生過關係，當時小琪親自替他戴上保險套，即可知悉其體毛均已刮除，自然清楚張男已進行結紮手術。

然而，小琪表示自己從來沒有同意張男結紮，二女兒出生後，也沒有討論過此事，當她人在國外時，張男突然打電話說要結紮，她傻眼回「我又不在那裡（台灣），你結紮什麼啦」，還要張男「不要在大陸亂搞」；且性行為時都在黑暗中進行，小琪也無察覺到對方有刮除體毛。

法官根據2人對話紀錄，認為張男頂多只有告知要去結紮，並未獲得小琪同意，且進行手術當時，2人的關係已日趨惡劣，小琪在此時空背景下不可能讓張男代簽同意書，因此依偽造私文書罪判處4月，得易科罰金。全案仍可上訴。