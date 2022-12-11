　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

連體嬰上班12小時「只領1份薪」…網批雇主太摳　兄弟悲慘過往曝光

連體嬰兄弟上班12小時，卻只收到1人份薪水。（圖／翻攝自推特）

▲連體嬰兄弟上班12小時，卻只收到1人份薪水。（圖／翻攝自推特） 

圖文／CTWANT

印度旁遮普邦一對連體嬰兄弟索赫納（Sohna）、莫哈納（Mohna）最近因一段採訪影片引發當地關注。兄弟倆在鏡頭前表示雇主只給他們2萬盧比（約新台幣7449元）的「1人份薪水」，掀起網友兩極反應。

據《每日郵報》報導，現年19歲的兩兄弟出生於印度德里某間醫院，下半身相連的兩人，共用肝臟、膽及脾臟等重要器官，經醫師評估強行分割會有生命危險，而貧困的父母則在2個月後遺棄他們，讓兄弟倆在收容所中長大。

索赫納與莫哈納首次登上公眾版面，是在2021年滿18歲時以「1人1票」方式投下選舉票爆紅，兩人當時在鏡頭前透露「已完成電工訓練」、很想要找個工作的身影，立刻引發印度民眾高度關注，國營電力公司則在不久後宣布聘用索赫納和莫哈納。

但兄弟倆在上月的採訪中透露，當初與公司談妥兩人份的薪水，實際入職後卻只收到1人份的薪資，而他們的工作必須在控制室輪班12小時，但僅收到2萬盧比的薪資。影片在YouTube曝光後，引發網友兩極回應，有人認為電力公司背叛了曾說「感謝雇主讓我們發揮所學，我們一定會努力工作」的兄弟倆，但也有人覺得這種給薪方式很正常。

延伸閱讀
世足／梅西賽後爆粗口「你給我滾」　挨罵的疑似荷蘭長人前鋒
2023最旺5星座出爐　雙魚「獎金連發」薪水看漲、射手遇真愛
看見女友妹妹太漂亮　男秒「外貌協會」上身變心：滿腦子都是她怎麼辦？

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
鄭文燦PLG開幕致詞「喊這句話」　聊天室傻眼刷爆
年薪300萬人夫想辭職考醫師！　7年醫：怎頭殼壞成這樣
百萬網美領獎真面目曝光！　網友嚇壞：同一個人嗎
寒流恐襲！全台急凍探10℃↓　最強冷空氣灌頂時間曝
孟耿如淚眼發「求救訊號」！黃子佼急救援：當老公容易嗎
「蠟筆小新路跑」負評大爆炸！　主辦單位回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連體嬰上班12小時「只領1份薪」…網批雇主太摳　兄弟悲慘過往曝光

TikTok百萬網美真面目曝光！　領獎畫面嚇壞網友：同一個人嗎

颶風連續強襲後⋯海灘出現神秘物體　竟是1800年代古船

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

美眾院委員會：破產加密貨幣交易所FTX執行長　13日將出席聽證會

北約秘書長憂「俄烏戰爭失控」　恐演變為歐洲大戰

歐洲議會副議長「遭搜索逮捕」　外媒指涉卡達行賄

警方上門突掏「男性下體照」抓戀童犯　人妻一眼認出：那是我丈夫

英屬澤西島民宅爆炸　1人死亡12人失蹤

密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

連體嬰上班12小時「只領1份薪」…網批雇主太摳　兄弟悲慘過往曝光

TikTok百萬網美真面目曝光！　領獎畫面嚇壞網友：同一個人嗎

颶風連續強襲後⋯海灘出現神秘物體　竟是1800年代古船

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

美眾院委員會：破產加密貨幣交易所FTX執行長　13日將出席聽證會

北約秘書長憂「俄烏戰爭失控」　恐演變為歐洲大戰

歐洲議會副議長「遭搜索逮捕」　外媒指涉卡達行賄

警方上門突掏「男性下體照」抓戀童犯　人妻一眼認出：那是我丈夫

英屬澤西島民宅爆炸　1人死亡12人失蹤

密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

被吳怡農點名「不反對遷松機」　蔣萬安酸：別到選舉就倉促提出

烏來一日遊好吃好玩！走進老街先吃高家冰溫泉蛋、小米麻吉

警車擦撞彈飛360度翻轉！女警疑恍神肇禍...驚險影片曝

連體嬰上班12小時「只領1份薪」…網批雇主太摳　兄弟悲慘過往曝光

台積電旋風！CNN：半導體矽盾策略成功　美國不得不支持台灣

大安區咖啡廳有洋蔥！公司老闆變店員　忘了送餐成特色

大陸再禁台灣貨全因未註冊？　矢板明夫揭一事控「政治打壓」

IU坐第一排「搶拍芝妍婚禮進場」！　祝歌滿足閨蜜2要求＋機智改詞

苗栗廂型車起火燒成廢鐵　民宅百葉窗、監視器也毀了

2022日娛「9大醜聞5喜事」！小栗旬露鳥被拍　5大咖性侵騷擾女星惡行曝

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

風暴過境後　海灘驚見200年古船

TikTok百萬網美真面目曝！　領獎畫面嚇壞網

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

北約秘書長憂俄烏戰爭失控　恐演變為歐洲大戰

7歲女兒下體痛！她才知遭前夫性侵　還曾亂倫親生母

美眾院委員會：FTX前執行長13日將出席聽證會

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

密封海底131年　165年前牛仔褲以350萬元拍出

南韓第一夫人「穿拖鞋、翹腳」　遭怒轟無禮

紀錄片私人影像爆惹議　哈利梅根反擊了

哈利梅根紀錄片開砲　查爾斯國王恐祭出重懲

人妻看下體照　抓包丈夫是戀童犯

更多熱門

相關新聞

大安區咖啡廳有洋蔥！公司老闆變店員

大安區咖啡廳有洋蔥！公司老闆變店員

走進大安區的一處巷弄，映入眼簾的是整排的住宅，而在整排的住宅區中，隱藏了一間極為不起眼的咖啡廳，僅有一個小小的黑板，上面寫著「年輕失智者咖啡」，昭示著這裡有一間特殊的咖啡廳正在營業中。路過的人們稍微探頭察看，當天負責外場工作的邱大哥熱情走出招呼，「要不要進來喝杯咖啡？我們這裡的咖啡很好喝喔！」看起來與一般咖啡廳並無太大的差別，讓人幾乎難以察覺這裡的工作人員其實是年輕型失智症的患者。

大姑酸不孝順 　媳婦反問一句絕殺

大姑酸不孝順 　媳婦反問一句絕殺

婆婆讚乾女兒　人妻1句全場空氣凝結

婆婆讚乾女兒　人妻1句全場空氣凝結

VISA：卡達世足消費力超越上屆89％

VISA：卡達世足消費力超越上屆89％

密封海底131年　165年前牛仔褲以350萬元拍出

密封海底131年　165年前牛仔褲以350萬元拍出

關鍵字：

連體嬰SohnaMohna周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

摩洛哥1比0首闖4強　C羅黯然告別

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

凱恩罰丟點球超懊悔　姆巴佩當場大笑

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

C羅獨自離場「掩面痛哭」

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

大黑馬摩洛哥半場1比0領先

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面