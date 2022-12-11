連體嬰上班12小時「只領1份薪」…網批雇主太摳　兄弟悲慘過往曝光

▲連體嬰兄弟上班12小時，卻只收到1人份薪水。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度旁遮普邦一對連體嬰兄弟索赫納（Sohna）、莫哈納（Mohna）最近因一段採訪影片引發當地關注。兄弟倆在鏡頭前表示雇主只給他們2萬盧比（約新台幣7449元）的「1人份薪水」，掀起網友兩極反應。

據《每日郵報》報導，現年19歲的兩兄弟出生於印度德里某間醫院，下半身相連的兩人，共用肝臟、膽及脾臟等重要器官，經醫師評估強行分割會有生命危險，而貧困的父母則在2個月後遺棄他們，讓兄弟倆在收容所中長大。

索赫納與莫哈納首次登上公眾版面，是在2021年滿18歲時以「1人1票」方式投下選舉票爆紅，兩人當時在鏡頭前透露「已完成電工訓練」、很想要找個工作的身影，立刻引發印度民眾高度關注，國營電力公司則在不久後宣布聘用索赫納和莫哈納。

但兄弟倆在上月的採訪中透露，當初與公司談妥兩人份的薪水，實際入職後卻只收到1人份的薪資，而他們的工作必須在控制室輪班12小時，但僅收到2萬盧比的薪資。影片在YouTube曝光後，引發網友兩極回應，有人認為電力公司背叛了曾說「感謝雇主讓我們發揮所學，我們一定會努力工作」的兄弟倆，但也有人覺得這種給薪方式很正常。

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